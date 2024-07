Tesla ha appena pubblicato gli utili del secondo trimestre 2024 e, partendo dalla sostanza, ha fatto sapere che ha chiuso in profitto per il 19esimo trimestre consecutivo. Però le cose non vanno così bene come nel recente passato: la Casa non ha completamente soddisfatto le aspettative né sugli utili per azione, né sui ricavi.

Eppure, parlando proprio di ricavi, Elon Musk e soci hanno fatto registrare un discreto +2% rispetto al Q2 del 2023. Vediamo i numeri nel dettaglio.

Un fatturato oltre i 25 miliardi di dollari

Tesla, nel secondo trimestre del 2024, ha chiuso con 25,5 miliardi di dollari di fatturato e un utile per azione di 0,52 dollari. I risultati sono stati resi possibili da una serie di fattori che la Casa ha individuato con una certa precisione.

Espansione del business dello stoccaggio dell’energia

Aumento consegne Cybertruck

Maggiori entrate creditizie regolamentari

creditizie regolamentari Crescita nei servizi e altre attività secondarie

e altre attività secondarie Nuove opzioni di finanziamento

Però, la Casa, ha dovuto fare i conti anche con fattori che hanno limitato la crescita.

Riduzione del prezzo medio di vendita dei propri veicoli

medio di vendita dei propri veicoli Consegne in calo rispetto al Q2 del 2023

rispetto al Q2 del 2023 Impatto negativo sui cambi

I risultati finanziari del Q2 2024

C’è fiducia nel futuro

Tesla ha così commentato i numeri presentati: “Nel secondo trimestre abbiamo raggiunto ricavi trimestrali record nonostante un contesto operativo difficile... Abbiamo anche assistito a una ripresa sequenziale nelle consegne di veicoli nel secondo trimestre, poiché la fiducia generale dei consumatori è migliorata e abbiamo lanciato interessanti opzioni di finanziamento per compensare l'impatto di tassi di interesse costantemente elevati".

"La penetrazione globale dei veicoli elettrici è tornata a crescere nel Q2 e sta prendendo quote dai veicoli ICE. Riteniamo che un veicolo elettrico puro sia il design ottimale e che alla fine conquisterà i consumatori man mano che i miti su autonomia, ricarica e assistenza saranno sfatati".

Consegnati quasi 450.000 veicoli

Parlando di consegne, Tesla ha toccato le 443.956 auto elettriche nel secondo trimestre dell'anno. Ciò è leggermente al di sopra delle aspettative di circa 438.019 veicoli per il periodo da aprile a giugno. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo del 2023, la Casa ha fatto registrare una contrazione del 5%. A livello di gamma, la ripartizione dei veicoli consegnati nel secondo trimestre del 2024 è la seguente:

Model 3 e Y : 422.405

e : 422.405 Model S, Model X e Cybertruck: 21.551

Per quanto riguarda la produzione, Tesla ha prodotto 386.576 tra Model 3 e Model Y. La Tesla Model S, Model X e Cybertruck, elencate come "Altri modelli", sono state, cumulativamente, 24.255. La produzione totale per Tesla nel Q2 del 2024 è stata di 410.831, un numero notevolmente al di sotto delle consegne.

Il Full Self Driving 12.4.2

Guida autonoma entro l’anno o forse entro l’anno… prossimo

Come ogni volta, l’incontro con gli azionisti e la presentazione dei risultati finanziari rappresenta un’occasione ghiotta per fare il punto anche sui piani della Casa e sui progetti in corso.

Elon Musk, così, ha detto che presto le Tesla avranno guida autonoma totale senza necessità di supervisione umana. Il ceo della Casa ha affermato che sarà disponibile forse entro l’anno. “Sarei scioccato se non riuscissimo ad averla pronta nel 2025”, ha aggiunto. Sarà vero? A suon di dirlo, prima o poi indovinerà. Però, gli analisti hanno fatto notare che le stesse identiche dichiarazioni erano state rilasciate già nel… 2016.

Un render del Tesla Cybercab che sarà svelato il 10 ottobre

Tutto pronto per il Cybercab

Nella conference call sui risultati del Q2 del 2024, Elon Musk è tornato a parlare di robotaxi. Ebbene, per la prima volta dopo i rinvii delle settimane scorse, il boss di Tesla ha detto che il veicolo a guida autonoma sarà presentato il 10 ottobre.

Il ritardo, secondo quanto trapelato nei giorni scorsi, sarebbe stato causato dalla necessità di apportare modifiche consistenti nella parte frontale del mezzo. Non si sa, però, se ci si riferisca alla carrozzeria o all’abitacolo. Tra le notizie, anche quella sul nome più probabile. Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, il veicolo sarà presentato come Cybercab.