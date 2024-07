Ford rivede l'approccio all'auto elettrica. Il ceo Jim Farley dichiara infatti che la Casa americana deve ora concentrarsi su veicoli più piccoli ed economici e abbandonare la strada battuta nella sua lunga storia in patria, scritta da grandi pick-up a benzina.

Come mai? Perché la transizione ha ribaltato il settore delle quattro ruote: coi veicoli a combustione interna, più grande è sempre stato sinonimo di meglio; ecco perché l'Ovale Blu e i costruttori tradizionali hanno spessp privilegiato SUV e pick-up. Ma lo stesso principio non vale per l'auto elettrica.

"È esattamente l'opposto", sostiene Farley durante la presentazione dei risultati del secondo trimestre. "Più grande è il veicolo, più grande è la batteria, più aumenta la pressione sul margine, perché i clienti non pagheranno un surplus per batterie più grandi".

Questione di batterie

Accumulatori più piccoli possono invece aumentare i margini riducendo i costi. Basta ricordare che le batterie agli ioni di litio sono il componente più costoso di un veicolo elettrico. SUV e pick-up hanno anche bisogno di capacità maggiori per soddisfare il bisogno di autonomia degli automobilisti, col risultato di alzare i prezzi nei listini.

Ford F-150 Lightning

Il Ford F-150 Lightning non ha perciò venduto come previsto, con 24.000 immatricolazioni nel 2023, contro le circa 750.000 dei concorrenti a benzina. Numeri che dimostrano come le Case non possano limitarsi a offrire versioni elettriche dei loro veicoli termici.

Prezzi sotto i 30.000 dollari

Farley non ha però rivelato come saranno queste auto elettriche piccole ed economiche, anche se sappiamo che l'Ovale Blu ha creato un piccolo team in California per progettare una nuova piattaforma a basso costo, chiamato "Skunkworks".

Il ceo anticipa solo che i veicoli in arrivo saranno "molto differenziati", con un prezzo inferiore a 40.000 dollari "o addirittura [sotto] i 30.000 dollari". Nel frattempo, auto più grandi avranno ancora un posto in Ford, ma la Casa dovrà "stare molto attenta" e "fare scelte molto più intelligenti sui segmenti".