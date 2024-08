Quanto è veloce la Tesla Model S Plaid? Certo, i dati impressionanti forniti dalla Casa danno una prima idea delle potenzialità della super ammiraglia americana. Ma per capirlo realmente vi consigliamo di guardare questo video pubblicato su YouTube.

Qui una Model S Plaid del 2021 percorre i 400 metri da fermo in appena 8,56 secondi.

L'impresa da record

La corsa da record è stata realizzata da Miguel Roy al Napierville Dragway in Quebec, Canada. Roy ha pubblicato su YouTube il video della sua corsa migliore della giornata: 8,563 secondi a 261 km/h.

Un'accelerazione brutale da parte della Model S Plaid, resa possibile dai tre motori elettrici, per una potenza complessiva che supera i 1.020 CV e i 1.000 Nm di coppia. Ancora più clamoroso è il tempo rilevato nello 0-100 km/h, che è di appena 1,88 secondi, poco al di sopra degli 1,74 secondi rilevati sulla Rimac Nevera.

Inoltre, il tempo di 8,56 secondi è inferiore a quello di 9,4 secondi dichiarato ufficialmente da Tesla.

E il tentativo di Roy non è stato nemmeno "perfetto". Come rivelato dallo stesso pilota, alla partenza c'è stato un piccolo slittamento che potrebbe aver rallentato la corsa di circa 0,01-0,02 secondi.

Non è un esemplare "stock"

Roy ammette comunque che la sua Model S Plaid non sia 100% originale. Anche se non entra nel dettaglio, il pilota spiega che ha ottenuto una potenza extra attraverso delle modifiche al software della Tesla, in modo da ottenere il massimo dalle tre unità elettriche.

Inoltre, ha reso l'auto più leggera rimuovendo alcuni pannelli dalla carrozzeria e dall'abitacolo. Ora il prossimo obiettivo è battere il tempo di 8,25 secondi fissato dalla Nevera, che è attualmente l'auto più veloce al mondo nel quarto di miglio.