Audi ha appena presentato la nuovissima A6 e-tron. Come si intuisce dal nome, si tratta della sorella a zero emissioni della famosissima A6 che abbiamo conosciuto in questi anni. Come da tradizione, il modello si presenta in due varianti di carrozzeria, ma con una novità: la berlina ora è una Sportback con portellone posteriore, mentre resta nel solco della tradizione la station wagon Avant.

C’è un altro dato che colpisce riguardo alla nuova A6 e-tron: quello dell’autonomia. L’auto, infatti, dichiara di poter percorrere con un pieno di elettroni fino a 720 km in versione “famigliare” e addirittura fino a 750 km nella variante berlina. Si tratta di un risultato da record, considerando gli altri modelli nati sulla stessa piattaforma. Vediamo perché.

La differenza tra la berlina e i SUV

L’Audi A6 e-tron nasce sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric), sviluppata da Porsche (marchio del gruppo Volkswagen, con Audi) per la Macan elettrica e utilizzata sui modelli a zero emissioni Premium della Casa dei Quattro Anelli. La Q6 e-tron e, da oggi, anche l’A6 e-tron.

Porsche Macan (2024) Audi Audi Q6 e-tron 2024 Audi Audi A6 e-tron 2024

Di queste tre vetture realizzate sulla stessa base, i due SUV non arrivano a 700 km di autonomia. Nelle loro versioni più efficienti, anzi, si fermano rispettivamente a 644 (Macan) e 640 (Q6 e-tron).

A conti fatti, l’A6 e-tron può percorrere oltre 100 km in più con un "pieno". Si tratta di un guadagno del 17% abbondante. Ma come fa?

Una questione di aerodinamica e di peso

Prima di tutto, l’Audi A6 e-tron ha un Cx migliore. La mascherina sigillata, le maniglie ricavate all’interno delle portiere, il fondo piatto e, in generale, il corpo vettura garantiscono un valore di appena 0,21 sulla Sportback (che diventa così l’Audi più aerodinamica della storia) e di 0,24 sulla Avant. Sui due SUV non si va oltre 0,25. La differenza può sembrare poca, ma è sostanziale. Si passa da un valore medio per il segmento a uno da primato o quasi.

Audi L'A6 e-tron è l'Audi stradale con il Cx più basso di sempre

Poi c’è la sezione frontale, che su una berlina è minore, principalmente per la ridotta altezza generale della carrozzeria. E infatti l’A6 e-tron arriva a 1,49 metri, mentre la Macan EV tocca 1,62 metri e la Q6 e-tron 1,69 metri.

Infine, c’è il peso. L’Audi Q6 e-tron non scende sotto i 2.275 kg. La Macan elettrica si piazza addirittura un gradino più su, con 2.295 kg minimo. L’Audi A6 e-tron non dichiara ancora il dato preciso, ma indicativamente dovrebbe risparmiare circa 200 kg. Si tratterebbe di un ottimo 10%.