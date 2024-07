Sfavorito dopo il brutto confronto televisivo delle scorse settimane col candidato avversario, Joe Biden incassa ora l’endorsement dei sindacati dell’auto in vista delle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, fissate a martedì 5 novembre.

“Abbiamo un presidente alla Casa Bianca che vuole stare dalla parte della classe operaia e col quale abbiamo fatto progressi incredibili negli ultimi tre anni e mezzo”, sono le parole di Shawn Fain, presidente della United Auto Workers (Uaw).

“È chiaro che Donald Trump sarebbe un completo disastro per la classe operaia”, aggiunge il numero uno della sigla sindacale. Che però, nonostante il sostegno proclamato, nutre forti dubbi sulla vittoria dell’attuale presidente.

Fra timore e appoggio incondizionatio

Fain avrebbe infatti incontrato il consiglio esecutivo della Uaw per discutere le strategie da mettere in campo nel day after della chiamata alle urne, quando i seggi potrebbero aver premiato Trump. A riportare il retroscena è l’agenzia di stampa britannica Reuters, informata da tre fonti a conoscenza della questione. Non sappiamo altro, se non che, in questa fase, il sindacato manterrà comunque l’appoggio a Biden.

Le fabbriche che beneficeranno dei finanziamenti federali

Pioggia di fondi

Intanto, il dipartimento per l’Energia degli USA assegna 1,7 miliardi di dollari alle Case (compresi quasi 585 milioni a Fca) per sostenerne la transizione verso l’auto elettrica, con finanziamenti dell’Ira in favore di undici fabbriche a rischio chiusura sparse fra otto Stati federati.