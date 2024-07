Nominato compagno di corsa dell'ex presidente Donald Trump, J.D. Vance si era fatto conoscere già durante la pandemia. Nel 2020, infatti, il suo best-seller Hillbilly Elegy del 2016 è stato adattato a film su Netflix e ha raccontato l'ascesa di Vance, dalla povertà alla facoltà di legge a Yale.

Non molto tempo dopo, Vance è stato eletto al Senato degli Stati Uniti: alcuni sostengono che sia stato grazie alla sua storia, altri insistono sul fatto che sia passato da critico a sostenitore di Trump, pur mantenendosi a favore dei lavoratori e della classe media. Per esempio, l'anno scorso ha sostenuto lo sciopero della United Auto Workers (UAW) e ha condiviso il desiderio di salari più alti e contratti migliori, ma ha anche detto che avrebbe rifiutato i risultati delle elezioni del 2020.

Tuttavia, per quanto si possa essere ispirati (o meno) dalla storia di Vance, le sue posizioni politiche non sono favorevoli ai veicoli elettrici e lui continua a ignorare gli effetti del cambiamento climatico. Se il senatore Vance diventasse vicepresidente Vance - o forse anche di più, visto che si profila come il successore del 78enne Trump, limitato a un solo altro mandato nel caso di vittoria a novembre - gli effetti sulla transizione sarebbero devastanti. Scopriamolo in questo articolo d'opinione scritto dai colleghi americani di InsideEVs US e tradotto dalla redazione italiana.

L'avversione di Vance nei confronti dell'auto elettrica è salita alla ribalta durante lo sciopero della UAW del 2023. Il senatore è sceso in campo su X (cioè Twitter) per mostrare il suo sostegno ai lavoratori in sciopero, molti dei quali erano cittadini dell'Ohio impiegati nella quasi dozzina di stabilimenti produttivi gestiti da Stellantis, General Motors e Ford.

Considerando che l'Ohio è una fonte storica di manodopera per le Case americane, questa potrebbe essere vista come una dimostrazione di sostegno ai lavoratori dell'auto. In realtà, la parte finale della sua dichiarazione mette in risalto la contrarietà alle tecnologia green, perché gli alti costi di produzione e gli incentivi non avrebbero convinto abbastanza gli automobilisti.

Non si è trattato di una battuta isolata sui social. Quattro giorni dopo, Vance ha scritto un articolo per il Toledo Blade, dove sosteneva che i veicoli elettrici sarebbero stati il modo migliore per erodere i posti di lavoro e i salari americani e arricchire la Cina. Per quel che vale, a Toledo, in Ohio, vengono prodotte tutte le Jeep Wrangler, compreso il modello Plug-in Hybrid Wrangler 4xe, che - si dà il caso - sia il PHEV più venduto in America.

Il pezzo di Vance è una risposta diretta a un altro articolo dello stesso giornale, in cui si esprimeva la preoccupazione che la transizione verso i veicoli elettrici lasciasse indietro i membri dell'UAW.

"Invece di sfruttare questo momento per distogliere l'amministrazione Biden dalla sua ossessione per i veicoli elettrici, i redattori vorrebbero che i lavoratori dell'auto di Toledo si rassegnassero a un destino di salari più bassi e minori prospettive di lavoro. Non fraintendetemi: questo è ciò che ci riserva il futuro se si lascia che la follia di Joe Biden per i veicoli elettrici continui".

Produzione del Ford F-150 Lightning

Poche settimane dopo, il 6 ottobre 2023, Vance ha espresso opinioni più forti su Newsweek, insistendo sul fatto che l'industria automobilistica statunitense rischia la "morte per elettrificazione" e che "le élite di Washington, asservite a interessi speciali e ad attivisti ambientali radicali, minimizzano i costi distruttivi che un'industria automobilistica completamente elettrica comporterebbe", citando il fatto che la maggior parte della produzione di batterie e dell'estrazione di minerali avviene in Cina.

Vance dimentica però l'Inflation Reduction Act (IRA), legge che incentiva la costruzione di impianti di batterie e veicoli elettrici negli Stati Uniti e nel Nord America e che mira a sottrarre alla Cina il controllo della catena di approvvigionamento. Vance non aveva ancora prestato giuramento al Congresso quando l'IRA è stato firmato, ma tutti i repubblicani del Senato e della Camera hanno votato contro la legge.

A prima vista, le critiche di Vance sembrerebbero solo la difesa un po' fuorviante di un unico senatore; un caso isolato basato sulla reale preoccupazione che un futuro elettrico porti a una riduzione dei posti di lavoro con una scarsa remunerazione per gli americani, visto che i veicoli elettrici necessitano di un minor numero di componenti. Ma non è così.

Non c'è esempio più lampante del Drive American Act di Vance, una proposta di legge che eliminerebbe tutti gli incentivi fiscali dell'Inflation Reduction Act, compreso il credito d'imposta da 7.500 dollari per i veicoli elettrici e ibridi plug-in prodotti in Nord America, per darlo invece a quelli a benzina e diesel. Il disegno di legge prevede addirittura un'esplicita esclusione dei veicoli elettrici, anche se prodotti negli Stati Uniti.

Con una proposta del genere, si tratta davvero di preservare i posti di lavoro americani? Oppure è una sorta di guerra culturale? Sciabolate così fanno solo arrabbiare una parte degli elettori.

E anche Trump ha sputato tonnellate di disinformazione nei giorni scorsi durante un'intervista a Bloomberg Businessweek, elogiando vagamente i veicoli elettrici, ma aggiungendo che sono troppo pesanti e costosi e sovrastimando in modo esagerato la quantità di denaro che costerebbe un futuro passaggio ai veicoli elettrici. A giugno ha persino promesso di ribaltare completamente le politiche sui veicoli elettrici dell'amministrazione Biden.

InsideEVs US ha contattato sia l'UAW che l'ufficio di J.D. Vance e, al momento della pubblicazione di quest'articolo, nessuno ha risposto a una richiesta di commento. Tuttavia, è estremamente chiaro che a Vance non piacciono i veicoli elettrici o che, se ne è convinto, è fin troppo felice di usarli come un'altra arma nelle interminabili guerre culturali americane.

Invece di dare sostegno alle Case e ai produttori americani per creare maggior produzione di batterie ed estrazione di minerali, l'America getterebbe la palla a terra e tornerebbe a casa, incentivando le auto a benzina mentre il mondo si sposta verso un futuro più elettrificato.

La cosa - tristemente - più importante è che le politiche di Vance danneggerebbero i lavoratori dell'UAW impiegati presso gli attuali stabilimenti delle Big Three, già in procinto di passare alla produzione di veicoli elettrici. Fabbriche come Grand River, Hamtramack o Spring Hill impiegano centinaia di lavoratori che già costruiscono o costruiranno parti di veicoli elettrici e i veicoli stessi.

Se il sostegno dei veicoli elettrici ci viene strappato da sotto i piedi come un tappeto economico senza imbottitura, la domanda necessaria per mantenere questi lavoratori impiegati evaporerà e quei posti di lavoro spariranno. Oppure possiamo tornare alle auto a benzina, creando un prodotto presto obsoleto e inquinante.

Se l'America intende lottare contro il dominio globale della Cina nel settore dei veicoli elettrici e allontanare un maggior numero di automobilisti dalla benzina e contribuire a rallentare il cambiamento climatico, le sue industrie di veicoli elettrici hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile. Le critiche ai veicoli elettrici possono essere utili per fare propaganda, ma non creano politiche che possano effettivamente aiutare l'America a competere nel mondo.