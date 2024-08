LG è diventata famosa per le sue celle cilindriche. Poi sono arrivate le celle a sacchetto. Con i tempi che corrono (leggasi, con il crescere dell'auto elettrica), l’azienda coreana ha deciso di sviluppare anche altri formati, per soddisfare le esigenze sempre più diverse delle Case automobilistiche.

Così, secondo quanto riportato dalla testata Business Korea, avrebbe messo in piedi una vera e propria task force per recuperare il tempo perduto e mettersi in pari con la concorrenza anche sulle celle prismatiche.

Sono utili per nuovi tipi di batteria

Il fatto è che LG Energy Solution, divisione nata come branca di LG Chen proprio per concentrarsi sulla produzione di batterie per veicoli elettrici e sistemi stazionari, ha capito che con l’arrivo sul mercato di nuove architetture per le batterie, dal cell-to-pack al cell-to-body, anche le batterie prismatiche, che solitamente hanno una densità energetica minore rispetto alle altre, possono tornare a offrire vantaggi. Anzi, possono diventare la soluzione ideale.

LG Energy Solution, al momento, non conferma la nascita del team dedicato alle nuove celle, ma la tendenza di tutta l’industria delle batterie sudcoreana è chiara. Anche Samsung SDI ha iniziato a produrre celle prismatiche in tempi recenti e SK On starebbe sviluppando celle di questo tipo per iniziare a venderle nel prossimo futuro.

Corea del Sud VS Cina

Se i colossi sudcoreani iniziassero a produrre in massa anche questo tipo di celle, allora potrebbero recuperare terreno sulle aziende cinesi come BYD o CATL (il principale produttore di batterie al mondo), che questo formato propongono da anni, utilizzando addirittura diverse chimiche: dalla tradizionale nichel-manganese-cobalto a quella al litio-ferro-fosfato a quella agli ioni di sodio.

Celle prismatiche prodotte da CATL Le celle prismatiche a lama usate da BYD sulla Blade Battery

C'è da sottolineare che la mossa di LG arriva in un momento in cui altre aziende si stanno muovendo in direzione opposta. Alcune Case, infatti, stanno lavorando con i propri partner per abbandonare le celle prismatiche utilizzate fino a oggi per passare a quelle cilindriche o a sacchetto.

È il caso di BMW, per esempio, che proprio le celle cilindriche ha scelto per le batterie che saranno utilizzate dalla prossima famiglia di elettriche (i modelli Neue Klasse). O di Volkswagen, che attualmente usa celle prismatiche ma che, soprattutto per le batterie allo stato solido, passerà in futuro a quelle a sacchetto (insieme a QuantumScape).