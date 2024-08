La corsa alla velocità di ricarica continua nel mondo delle auto elettriche. L'ultima notizia arriva dal brand del Gruppo Geely Zeekr, che ha annunciato durante il proprio Tech Day di essere pronta a lanciare entro il 2025 un nuovo pacco batterie LFP con ricarica super rapida.

Si tratta della nuova generazione della Golden Battery che debutterà sulla Zeekr 007 in arrivo nel 2025 e, secondo l'azienda, permetterà di passare dal 10 all'80% in circa dieci minuti e mezzo.

Tutte le novità

Per raggiungere queste velocità, ancora più elevate della precedente Golden Battery dell'azienda, Zeekr ha rivisto il BMS (sistema di gestione della batteria).

In questa prima fase l'azienda non ha rilasciato ulteriori dettagli sulla velocità massima effettiva di ricarica del nuovo accumulatore, tuttavia alcuni youtuber e proprietari di auto della Casa hanno verificato che il vecchio pacco batterie Golden Battery poteva essere ricaricato a piena potenza in circa 14 minuti.

Il nuovo accumulatore, dunque, mira a ridurre ulteriormente questo tempo, mantenendo anche una velocità più elevata per più tempo, dunque beneficiando di una migliore stabilità.

Zeekr Zeekr 007 2025

E proprio grazie a una stabilità implementata, secondo l'azienda, la nuova batteria dovrebbe riuscire a garantire tempi di ricarica rapida DC più costanti anche in caso di maltempo o con temperature particolarmente rigide fino a -10 gradi, con le quali secondo Zeekr l'accumulatore dovrebbe essere in grado di raggiungere il l'80% di carica in circa 30 minuti.

Non è chiaro se la stessa batteria sarà installata anche su altre auto dell'azienda o del Gruppo Geely (come Polestar per esempio) nei prossimi anni, ma è probabile che la vedremo prima o poi anche in Europa, insieme alle nuove colonnine di ricarica dell'azienda.

Il video del sistema