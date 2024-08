Quello tra Dongfeng e l'Italia è un matrimonio che potrebbe concretizzarsi molto presto. La Casa cinese è interessata a produrre nel nostro Paese e a utilizzare componentistica italiana per i suoi futuri modelli. Ma come potrebbe essere composta la gamma di questo Costruttore?

Uno dei modelli più interessanti potrebbe essere la Nammi Box, un piccolo crossover elettrico già venduto in Nord Europa e pronto a sbarcare anche nel vicino mercato svizzero.

Piccola fuori, sorprendente dentro

La Nammi Box è lunga 4,03 m, larga 1,81 m e alta 1,57 m, oltre ad avere un passo di 2,66 m. Per fare un confronto, le sue proporzioni sono molto simili a quelle della Opel Corsa elettrica e alla Citroen e-C3. Le linee, però, sono più morbide e pulite, mentre davanti troviamo dei grandi fari con una grafica che ricorda vagamente quella implementata dalla Xiaomi SU7 e dalla smart #1.

Dongfeng Nammi Box, gli interni

Il bagagliaio ha una capacità compresa tra 326 e 945 litri ed è leggermente al di sopra della media del segmento.

L'abitacolo presenta un contrasto di colori, col bianco e il nero che si alternano tra la plancia e i pannelli porta. La particolare trama a diamante dei rivestimenti trasmette un senso di elevata qualità, mentre la dotazione tecnologica è rappresentata da un piccolo quadro strumenti digitale e dal display centrale dell'infotainment. Ridotti al minimo i comandi fisici, con la maggior parte delle funzionalità che sono esclusivamente touch.

I powertrain e il listino in Svizzera

Il modello è basato su una piattaforma denominata Dongfeng S3. Per quanto riguarda il powertrain, in Cina sono disponibili batterie LFP da 31,5 kWh e 42,3 kWh, con le prime che consentono un'autonomia di 330 km nel ciclo cinese CLTC e le seconde di 430 km. Da notare come in Svizzera è ordinabile esclusivamente il modello con la batteria più grande.

Dongfeng Nammi Box (2024)

La ricarica rapida (la cui velocità non viene specificata nei comunicati ufficiali) consente di aggiungere 200 km di autonomia in circa otto minuti. Unica scelta per la motorizzazione, con un'unità anteriore da 95 CV che consente di raggiungere una velocità massima di 140 km/h.

I prezzi partono da 21.990 franchi svizzeri (circa 23.000 euro) e non sappiamo ancora se questa Dongfeng finirà anche nelle concessionarie italiane nel prossimo futuro.