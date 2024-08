Un po’ a sorpresa, l’auto elettrica diventa oggetto dei desideri di quasi la metà degli italiani che ancora non la guidano. Sono infatti il 48% gli automobilisti nella Penisola interessati a comprare una vettura a batterie entro 5 anni.

A spingere verso le zero emissioni sono soprattutto i benefici per l’ambiente, mentre rimane lo scoglio del prezzo d’acquisto. Come superarlo? Facile, almeno a parole: con auto elettriche economiche, in listino a un massimo di 20.000 euro.

Serve anche più autonomia

Lo certifica l’Eafo (European alternative fuels observatory), osservatorio dell’Unione europea che monitora la crescita delle alimentazioni alternative a benzina e diesel, che ha interrogato i cittadini di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria per saggiare le loro preferenze.

È del 57% – il 9% in più rispetto al nostro Paese – la quota degli abitanti nel Vecchio Continente che comprerebbe una vettura full electric nel prossimo futuro, pur preferendo spendere meno di quanto si trova ora nelle concessionarie: si parla – anche nel resto d’Europa – di un prezzo ideale da circa 20.000 euro, cifra superiore ai 15.000 euro che gli automobilisti metterebbero sul piatto per un veicolo a combustione.

Passando all’altro, grande ostacolo alla diffusione dell’auto elettrica, l’autonomia perfetta secondo italiani ed europei è di oltre 500 km (32% e 47%) o quantomeno di 300-500 km (39% e 34%). E quali sono le vetture attualmente sul mercato che soddisfano entrambe le richieste?

Dacia Spring Fiat Grande Panda Citroen e-C3

Le auto elettriche economiche di oggi

A dire il vero, nessuna. Alcune però si avvicinano. Come la Dacia Spring, da 17.900 euro e 220 km di autonomia dichiarata. C’è poi la Citroen e-C3, da 23.900 euro e 320 km, che nel 2025 arricchirà la gamma con una versione da 19.900 euro e 200 km. Sulla stessa piattaforma della francesina nasce l’italiana Fiat Grande Panda, da 24.900 euro e – ovviamente – 320 km. Ma in futuro arriveranno altre auto elettriche economiche.