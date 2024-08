Per vedere una Ford Bronco elettrica bisognerà aspettare ancora un po'. La Casa americana non ha mai negato la possibilità di un futuro a batteria per il suo fuoristrada, ma ancora non sappiamo quando debutterà (o arriverà in Europa).

Negli USA, però, non hanno perso tempo, con l'azienda californiana Kindred Motorworks che alla Monterey Car Week ha presentato una Ford Bronco classica con tanto di retrofit elettrico.

Un restomod in piena regola

La Bronco di prima generazione va così ad aggiungersi ai retrofit già presentati per il pick-up Chevrolet 3100 e per il Volkswagen Bulli. Al posto del 5.0 V8 originale, sulla Ford è stato installato un powertrain 100% elettrico, con una batteria da 80 kWh e due motori per un totale di 402 CV e 667 Nm, quasi la stessa potenza del moderno Bronco Raptor col 3.0 V6 da 424 CV.

Kindred Motorworks Ford Bronco EV by Kindred Motorworks

Ma le modifiche al motore non sono l'unica novità pensata per la Ford. Infatti, ogni esemplare è dotato di luci LED, una capote in tela (o un hard top, in alternativa), accesso senza chiave e pedana di risalita a controllo elettronico, mentre le porte sono rimovibili per godersi le escursioni a stretto contatto con la natura.

Non rinuncia al comfort

E non finisce qui. L'abitacolo della Ford ha tutti i comfort che si possono desiderare da un fuoristrada moderno, a partire dalla climatizzazione e dagli alzacristalli elettrici. Non mancano anche i rivestimenti in pelle, un quadro strumenti digitali ispirato nelle forme a quello (analogico) della Bronco originale e un touchscreen con tanto di Apple CarPlay e Android Auto wireless e retrocamera.

A completare l'equipaggiamento c'è l'impianto audio con tanto di subwoofer e un sistema modulare di fissaggio del carico nel bagagliaio.

Dopo l'inaugurazione della Monterey Car Week, Kindred Motorworks ha ufficialmente iniziato a raccogliere gli ordini per le conversioni della sua Ford Bronco EV, che è disponibile in 11 colorazioni diverse. L'azienda non ha comunicato un listino ufficiale, anche se è probabile che il prezzo di ogni conversione vari sensibilmente in base alle personalizzazioni richieste dal cliente.