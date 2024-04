IM Motors, brand automobilistico cinese legato al gruppo SAIC, ha appena messo in vendita la IM L6, berlina elettrica dalle linee filanti e affusolate, disponibile anche in versione dotata di batterie allo stato solido. La tanto agognata tecnologia, quindi, sembra essere diventata realtà.

L’accumulatore in questione ha una capacità di 130 kWh e promette 1.000 km di autonomia, secondo il ciclo omologativo CLTC che, bisogna dirlo, è un po’ meno severo rispetto al nostro WLTP. Percorrenze a parte, l’auto fa scalpore anche per il prezzo a cui è venduta.

La Lightyear Max costa 42.500 euro

IM Motors, infatti, aprendo i preordini, ha reso noto il listino della L6, disponibile in tre varianti. Si parte dalla Standard Max, che costa 230.000 yuan, e si passa alla High Performance (299.900 yuan) e alla Lightyear Max (330.000 yuan). È proprio quest’ultima a montare la batteria allo stato solido. Vediamo i prezzi al cambio in euro:

IM L6 Standard Max : 29.600 euro

: 29.600 euro IM L6 High Performance : 38.600 euro

: 38.600 euro IM L6 Lightyear Max: 42.500 euro

IM L6: come spesso accade sulle elettriche di ultima generazione, ha vetro totalmente in cristallo

Un elettrolita “ibrido”

Durante l’evento di lancio, la Casa cinese ha fatto sapere che la batteria allo stato solido ha un’architettura da 900 volt. Grazie a questo, l'accumulatore, nominato Lightyear, può ricaricare a potenze fino a 400 kW e consente di guadagnare anche 400 km di autonomia in 12 minuti di sosta alla colonnina.

La Casa ha fatto sapere che la batteria, in realtà, viene chiamata allo stato solido per quanto sfrutti ancora la presenza di un elettrolita che unisce una parte fluida a una componente solida. Viene da pensare, quindi, che si tratti di una batteria più simile a quella da 150 kWh utilizzata da Nio, che la definisce allo stato semisolido.

All’avanguardia in tutto

Batteria a parte, la IM L6 vuole imporsi sul mercato per una serie di tecnologie di ultima generazione sia sul fronte dell’infotainment, sia sul fronte della dinamica di guida. L’auto, per esempio, è dotata di un modulo Nvidia Orin X, di piattaforma Qualcomm 8295 che consente di avere un sistema di assistenza alla guida all’avanguardia.

L'abitacolo hi-tech della IM L6

Per quanto riguarda l’infotainment, invece, la vettura, che è lunga 4,9 metri, ha due grossi monitor che fanno da interfaccia per tutta la parte legata alla strumentazione e per quella dell’infotelematica.

Dotata di telaio attivo e di quattro ruote sterzanti, l’auto è disponibile sia in varianti a un motore (con potenze di 293, 337 e 408 CV), sia in varianti a trazione integrale, con potenza complessiva di 787 CV.