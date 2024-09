Pioniera del battery swap per auto elettriche, la cinese Nio si sta facendo conoscere nell'Occidente delle quattro ruote grazie anche alle sue rivoluzionarie batterie allo stato semisolido da 150 kWh, che promettono 1.000 km di autonomia. Ma è davvero possibile percorrere così tanta strada con una sola ricarica? Quasi.

Uno youtuber cinese di nome Ran si è infatti lanciato in un test 100-0% a bordo della sua Nio ET5 ed è riuscito a coprire una distanza di quasi 891,5 km: certamente insufficiente rispetto alle dichiarazioni ufficiali della Casa, ma tale da far comunque impallidire la maggior parte dei veicoli elettrici sul mercato.

Il segreto dello stato semisolido

La vettura, ricordiamo, è una berlina elettrica che monta - appunto - l'accumulatore fiore all'occhiello della Casa: una tecnologia con dimensioni che finora si erano viste solo su Suv e pick-up, con autonomie che arrivano però a un massimo di 650 km.

La batteria sfrutta un elettrolita semisolido che, oltre ad aumentare le percorrenze grazie a una maggiore densità energetica, migliora anche la sicurezza e la velocità di ricarica rispetto alla tradizionale chimica agli ioni di litio; è quindi considerata l'antesignana dello stato solido totale.

Il pacco da 150 kWh è disponibile per il noleggio nelle Power Swap Station di Nio dal 1° giugno, anche se Ran racconta che non è stato facile trovarne nelle vicinanze. Una volta riuscito nell'impresa, lo youtuber ha sostituito il pacco da 75 kWh della sua ET5 con quello più grande e l'ha ricaricato fino al 93%, per un'autonomia stimata di 981 km.

Il test

Nel primo giorno di viaggio, Ran ha percorso 641 km ed è arrivato in albergo con una carica residua del 21%. Lì ha ricaricato l'auto durante la notte, portando le batterie al 99%. All'indomani ha intrapreso il vero test con l'ET5, che sul quadro mostrava un'autonomia totale prevista di 1.054 km.

Lo youtuber ne ha percorsi quasi 891,5 prima di arrivare a una stazione per il battery swap con le batterie allo 0% e 1 solo km di percorrenza disponibile. Ran ha anche registrato e documentato un'efficienza di quasi 6,5 km/kWh.

Il risultato è quindi inferiore ai 1.000 km di autonomia pubblicizzati da Nio, che l'anno scorso aveva dimostrato come una berlina ET7 equipaggiata con un pacco da 150 kWh possa percorrere ben 1.044 km con una sola ricarica. Sono comunque numeri molto più alti di quelli che servono ogni giorno agli automobilisti.