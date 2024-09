Non solo i SUV Polestar 3 e Polestar 4: il marchio scandinavo di auto elettriche si dedica anche alle e-bike. Arriva infatti un veicolo a due ruote frutto della collaborazione con gli svedesi di Allebike. Il suo nome? È – appunto – Allebike Elize Polestar Engineered.

Si tratta precisamente di una mountain bike elettrica a sospensione completa, con “una finitura esterna di colore Space e ammortizzatori e dettagli verniciati nel caratteristico Swedish Gold Polestar”.

La bici elettrica vanta pure “sospensioni pneumatiche RXF38 m.2 29 con un’escursione di 170 mm sull’anteriore e TTX2Air con 160 mm di escursione sul posteriore”, che “sono state regolate con cura per garantire alla mountain bike elettrica una guida coinvolgente e straordinarie prestazioni offroad”.

“Il telaio rigido su misura in polimero rinforzato con fibra di carbonio offre una guida solida e reattiva, progettata appositamente per percorsi trail ed enduro. La configurazione mullet e l’angolo del tubo di sterzo allentato di 64 gradi garantiscono un’ottima stabilità e agilità in discesa, mentre la potenza del motore Shimano EP8, alimentato da una batteria da 750 Wh, offre una spinta efficace in salita. Il forcellino elettrico e il cambio sono di serie, così come la tecnologia più recente con Shimano Auto shift”.