I sistemi di accumulo casalinghi d'emergenza sono ormai sempre più diffusi. In Italia l'installazione deve essere eseguita da un professionista del settore, per ricevere tutte le certificazioni necessarie all'attivazione e all'integrazione nell'impianto casalingo.

Negli Stati Uniti, invece, la situazione è un po' diversa e questi sistemi possono essere, in alcuni casi, installati anche dai proprietari di casa. È questo il caso, per esempio del nuovo progetto di BioLite, composto da due pacchi batterie da 1,5 kWh. Ecco i dettagli.

Per le emergenze

Il nuovo sistema di accumulo di BioLite è composto da due pacchi batterie, abbinabili, da 1,5 kWh, per un totale di 3 kWh di capacità netta massima. Le celle sono di tipo LiFePO4 e sono avvolte in un case bianco che, dal punto di vista estetico, non va a impattare eccessivamente sull'ambiente casalingo.

In base a quanto dichiarato dal produttore stesso, la potenza media del sistema è di 1.800 W in continuo e può raggiungere i 3.000 W in fase di picco: valori sufficienti ad alimentare una casa e i suoi elettrodomestici più importanti, come per esempio il frigorifero, durante un blackout, fino a circa 60 ore consecutive.

I prezzi

Il progetto è ancora in fase beta ed è stato pubblicato dall'azienda su Kickstarter per sondare l'interesse da parte del pubblico.

Per il momento BioLite ha specificato solo che i prezzi promozionali in questa fase di preordine partono da 1.299 dollari (1.177 euro) per la versione con singolo pacco batterie da 1,5 kWh e da 1.999 dollari (1.811 euro) per la versione con doppio pacco batterie, dunque con capacità di 3 kWh. Non sono ancora chiari i tempi di consegna e l'eventuale arrivo in Europa.

Il video del progetto