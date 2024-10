Foxtron si prepara allo sbarco negli Stati Uniti. Il brand frutto della joint venture tra il colosso dell'informatica Foxconn (che assembla gli iPhone) e Hon Hai Precision Industry è pronto a lanciare la Model C, un SUV 100% elettrico "fratello" della Model D disegnata da Pininfarina (i dettagli su Motor1).

Già venduto a Taiwan da inizio 2024, la Model C - rinnovata nello stile per incontrare il gusto della clientela americana - arriverà negli USA a fine 2025.

Disegnata per l'America

La nuova Model C è stata presentata all'evento Hon Hai Tech Day dei giorni scorsi. Al momento, non ci sono moltissime informazioni su questo SUV, quindi non sappiamo né il prezzo, né le prestazioni del powertrain previsto.

Considerate le proporzioni più compatte, però, è lecito aspettarsi una batteria più piccola dei circa 110 kWh della Model D, mentre l'autonomia potrebbe essere di 500-600 km.

Foxtron Foxtron Model C, il SUV elettrico per gli USA Foxtron Foxtron Model C, il frontale Foxtron Foxtron Model C, gli interni

Quello che sappiamo, comunque, è che Foxtron ha rivisto completamente la zona anteriore, con un look che ricorda vagamente quello della Leapmotor C10, SUV elettrico cinese arrivato in Europa grazie all'accordo con Stellantis.

Il frontale è più aerodinamico anche per merito di un nuovo elemento integrato nel cofano, mentre gli interni sono realizzati con materiali soft-touch e caratterizzati da due grandi schermi per il quadro strumenti e l'infotainment.

Sia quest'ultimo che le funzioni di assistenza alla guida possono essere aggiornate over-the-air per migliorare costantemente la user experience.

Batterie intelligenti, veloci e sicure

Durante l'Hon Hai Tech Day 2024, c'è stato spazio anche per presentare tantissimi dei partner che da tempo collaborano con Foxconn. Tra questi, ci sono anche Pininfarina, ZF, Our Next Energy (ONE) e BMW. In particolare, gli ultimi due hanno avviato una partnership nel 2021 per realizzare una batteria da 1.000 km di autonomia. I primi risultati sul campo sono arrivati nel 2023, con un prototipo di iX capace di percorrere 978 km.

BMW iX

Inoltre, ONE punta a "risolvere" altre due criticità dei modelli a batteria. Prima di tutto, la velocità di ricarica, con lo studio di una batteria LFP capace di ricaricare 500 km in soli 15 minuti. In aggiunta, l'azienda sta lavorando anche a una soluzione definitiva per eliminare del tutto il rischio d'incendio degli accumulatori.

Infine, secondo ONE la popolarità dei modelli elettrici passerà anche per le "Smart Battery", ossia batterie compatibili col sistema V2G in grado di scambiare energia con la rete elettrica e di permettere così di ricavare un guadagno (esattamente come succede per gli impianti fotovoltaici).