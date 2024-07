Xiaomi e Huawei avranno presto una nuova rivale nel mondo automotive. Si tratta di Meizu, che al pari delle concorrenti passerà presto dagli smartphone alle quattro ruote. L'annuncio è arrivato nel corso di ChinaJoy 2024, in cui Liao Qinghong - coo di Meizu - ha affermato che entro fine 2024 verrà lanciata la Meizu Automobile.

E le prospettive sembrano essere interessanti, soprattutto se si considera che il marchio fa parte dell'impero di Geely, già proprietario dei brand Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk & Co e tanti altri.

Il supporto di Geely

I modelli Meizu si baseranno sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely, già impiegata per auto come smart #1, Volvo EX30 e Zeekr X.

La prima auto del Costruttore cinese si chiamerà DreamCar MX e sarà presentata nel corso dell'anno. CarNewsChina ipotizza che il design sia già stato finalizzato e che l'auto dovrebbe essere dotata di Meizu FlyMe, un collegamento "intelligente" tra il sistema operativo del veicolo e quello dello smartphone.

L'immagine di annuncio della DreamCar MX mostra anche una certa somiglianza con la Lynk & Co Z10, un'elegante berlina elettrica del marchio gemello del gruppo Geely.

Al tempo stesso, ricordiamo che quest'anno Meizu ha fondato la comunità DreamCar MX, una piattaforma di comunicazione interattiva per i fan del brand in cui le persone possono scambiarsi idee e aspettative e partecipare al processo di progettazione e sviluppo del veicolo.

Il successo di Xiaomi

Intanto, il successo di Xiaomi prosegue. Venduta all'equivalente di circa 25.000 euro, la berlina SU7 è stata venduta più di 10.000 unità nel solo mese di giugno, migliorando ulteriormente i numeri fatti registrare nei mesi precedenti.

Xiaomi SU7

In prospettiva, la Casa cinese è sulla buona strada per raggiungere (e probabilmente superare) l'obiettivo annuale di 100.000 esemplari. E non è escluso che possa presentare una versione ancora più esagerata della SU7, che potrebbe basarsi sul concept Ultra da 1.548 CV che tenterà il record al Nurburgring il prossimo ottobre.