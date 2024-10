All'avanguardia per tecnologie legate all'auto elettrica e forte di un campione d'efficienza come la berlina Air, l'americana Lucid deve ora espandersi nel mercato di massa con vetture più accessibili.

Primo passo sarà l'arrivo in strada di Gravity, SUV full-size in produzione dalla fine di quest'anno. Ma il piano della Casa prevede anche il successivo lancio di un veicolo più piccolo e a prezzo relativamente basso, che aiuterà l'azienda a raggiungere quella che il ceo Peter Rawlinson chiama "velocità di fuga".

Questione di numeri

Il successo dell'elettrificazione è infatti una questione di scala industriale: più auto si vendono, più si abbassano i costi di produzione. Dopo la premium Air, al costruttore serve ora una vettura di medie dimensioni per espandere il proprio business. Ecco quindi le anticipazioni sull'auto in cantiere.

Il futuro veicolo medio di Lucid

Ancora un SUV

Lucid non ha rivelato molto sul progetto, ma sappiamo che la nuova creatura sarà un SUV crossover, come mostrato nelle foto spoiler del modello e come chiedono ormai gli automobilisti di tutto il mondo, sempre più affezionati a questo tipo di segmento.

La piattaforma midsize su cui nascerà fungerà poi da base ad almeno altri tre modelli: parola del responsabile design Derek Jenkins, che ha rilasciato l'informazione direttamente a InsideEVs US durante una visita al quartier generale della Casa, dove i nostri colleghi americani hanno intravisto due modelli in progress.

InsideEVs Rendering del crossover di medie dimensioni Lucid

Nome "Earth"?

Il nome rimane avvolto nel mistero, ma sembra che Lucid abbia depositato un marchio chiamato "Lucid Earth", da abbinare ai già esistenti "Gravity" e "Air". Il prossimo SUV verrà quindi battezzato così?

Il prezzo

Riguardo al prezzo, Rawlinson ha dichiarato che la prossima Lucid costerà circa 48.000 dollari (quasi 44.000 euro). Per fare un confronto, la Air Pure parte da 69.900 dollari, mentre la Gravity dovrebbe partire da 80.000 dollari. Così la Casa si inserirebbe nel segmento dei clienti più attenti ai portafogli.

Rendering della Lucid media

È però probabile che la variante entry-level non sarà disponibile subito dopo il lancio del modello, come già successo con la sorella berlina elettrica.

Efficienza e autonomia

L'efficienza è un argomento apparentemente con poco appeal, ma fondamentale nella progettazione delle auto, soprattutto dalle parti di Lucid. E il SUV di medie dimensioni non farà eccezione.

InsideEVs Rendering di medie dimensioni di Lucid. Credito Theophilus Chin

"Sono fiducioso che riusciremo a raggiungere livelli di efficienza ineguagliabili per questo veicolo di classe media", ha dichiarato Rawlinson in una recente conferenza stampa, ripetendo che la riduzione delle dimensioni delle batterie sarà la chiave per abbassare i costi di produzione e aumentare i profitti.

Per essere competitivo, il veicolo dovrebbe garantire un'autonomia di almeno 300 miglia (483 km).

In produzione dal 2026

La produzione dovrebbe partire alla fine del 2026; è perciò probabile che la vettura sarà disponibile dall'inizio del 2027.