Fresche di sbarco in Europa e Italia, le auto elettriche della cinese Leapmotor sono ora disponibili anche su Leasys, società di autonoleggio nata come joint venture fra Credit Agricole e Stellantis, gruppo italo-francese che ha acquisito il brand asiatico proprio un anno fa. Si tratta della citycar T03 e del SUV C10.

Entrambe le vetture sono offerte tanto ai privati quanto alle aziende, con formule sia Leasys Miles (pensata per chi non guida tutti i giorni e che funziona dietro pagamento di un canone in base ai chilometri, di cui 1.000 già compresi) sia Noleggio Chiaro (che consente di conoscere subito il prezzo di eventuale riacquisto dell’auto, con 30.000 km inclusi).

Tutte le proposte sono valide per 36 mesi e sottoscrivibili fino al 31 ottobre. Sono compresi Rca, assicurazione furto e incendio, riparazione, manutenzione e assistenza stradale.

Leapmotor T03 Leapmotor C10

Leapmotor T03

La Leapmotor T03 è noleggiabile dai privati a 279 euro (Leasys Miles) o 365 euro al mese (Noleggio Chiaro), con anticipo di 3.659 o 4.513 euro. Imprese e professionisti possono invece aggiudicarsi l’auto a 229 o 299 euro al mese, con anticipo di 2.999 o 3.699 euro. Il motore è di 95 CV e il pacco batterie ha una capacità di 37,3 kWh.

Noleggio Leapmotor T03

Prezzo: 279-365 €/mese (privati); 229-299 €/mese (aziende)

Anticipo: 3.659-4.513 € (privati); 2.999-3.699 (aziende)

Durata: 36 mesi (1.000-30.000 km)

Offerta valida fino al: 31/10/24

Motore e batterie: 95 CV e 37,3 kWh

Servizi inclusi: Rca, assicurazione furto e incendio, riparazione, manutenzione, assistenza

Leapmotor C10

La Leapmotor C10 è invece noleggiabile dai privati a 548 euro (Leasys Miles) o 694 euro al mese (Noleggio Chiaro), con anticipo di 6.099 euro. Imprese e professionisti possono invece aggiudicarsi l’auto a 449 o 569 euro al mese, con anticipo di 4.999 euro. Il motore è di 218 CV e il pacco batterie ha una capacità di 69,9 kWh.