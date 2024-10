Il debutto delle batterie allo stato solido si avvicina: QuantumScape, azienda californiana tra le più attive su questa tecnologia, nella quale ha raccolto interesse e investimenti nientemeno che dal Gruppo Volkswagen, ha compiuto un altro passo verso la produzione.

Come annuncia il report aziendale del terzo trimestre 2024, la startup di San Jose ha infatti avviato la produzione dei primi lotti di celle B-Sample per i test di validazione e compatibilità del primo equipaggiamento in ambito automotive.

Una tappa verso l'arrivo su strada

L'attività di QuantumScape è iniziata circa una decina di anni fa e, in questo lasso di tempo, la società americana ha segnato diverse tappe importanti nell'evoluzione delle batterie allo stato solido, che promettono un importante balzo in avanti all'auto elettrica. In particolare, nell'ultimo quinquennio sono arrivate innovazioni e brevetti, tra cui quello fondamentale del separatore in materiale ceramico.

Su queste innovazioni sono state realizzate le prime celle a strato singolo, seguite da quelle a 10 e anche 16 strati, per arrivare ai 24 dell'ultima evoluzione. Queste sono già state costruite in versioni prototipali e inviate a diversi partner automotive (tra cui quasi certamente anche Volkswagen, sebbene non ci siano notizie ufficiali in questo senso) per i test interni.

QuantumScape

I riscontri positivi hanno guidato lo sviluppo di una seconda generazione di celle sperimentali e infine alle QSE-5, le prime nella versione considerata "definitiva", cioè già teoricamente pronte per l'applicazione e la produzione industriale.

Alta densità e niente anodo

La loro caratteristica, per ora unica, è quella di essere le prime celle allo stato solido con composizione al litio-metallo senza anodo e QuantumScape annuncia una densità energetica di oltre 800 Wh/L e una capacità individuale di 21,6 Wh, con capacità di ricarica rapida dal 10% all'80% in meno di 15 minuti.

Testate nella primavera scorsa, sono ora seguite appunto dalle versioni B-Sample, quelle che dovrebbero preludere alla vera messa in produzione. Le B-Sample sono infatti state messe in produzione in piccola serie con un processo che rappresenta anch'esso un test per il passaggio alla produzione in grandi volumi.