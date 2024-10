Aspettando Godot. Che forse, come nella celebre opera teatrale di Samuel Beckett, non arriverà mai. Protagonista di una rivisitazione dello spettacolo in salsa quattro ruote è l’attesissima Tesla Model 2, vettura da 25.000 dollari annunciata nel 2020 senza concept o informazioni ufficiali, nome compreso.

Con esperti, azionisti e appassionati che si chiedono da tempo quando verrà svelato il veicolo economico della Casa, il ceo Elon Musk riduce ora le speranze al lumicino: “Sul fatto che il futuro per noi sia autonomo sono stato chiaro. Quindi, parlando di un’auto elettrica da 25.000 dollari, avrebbe poco senso pensare a un modello diverso dal Cybercab”. Parole pronunciate durante la presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre.

Quindi inutile sognare ancora? Le aspettative sono completamente deluse? Non proprio. La Tesla Model 2 potrebbe infatti essere già pronta e apparsa sotto mentite spoglie: quelle del robotaxi. Vediamo perché.

Due gemelli

Partiamo dalla fine, con l’indizio disseminato stanotte: il futuro è autonomo e non ha senso pensare a un modello diverso dal Cybercab. Vi ricorda qualcosa? Già nel 2020 e nel 2021 il ceo aveva anticipato che l’auto elettrica da 25.000 dollari non avrebbe montato né volante né pedali: proprio come il neoarrivato robotaxi.

InsideEVs Il robotaxi Tesla Cybercab InsideEVs Gli interni, senza volante e pedali

Basterebbe quindi il semaforo verde delle amministrazioni competenti per autorizzare la circolazione di massa del veicolo. Oppure, in alternativa, fare qualche modifica al Cybercab per dotarlo dei pezzi mancanti e portarlo subito in strada.

Della fantomatica Model 2 si era anche detto che si sarebbe basata sulla stessa, nuova piattaforma del robotaxi, battezzata Next-Gen e progettata per dare vita a vetture più piccole delle Model 3 e Model Y, con l’obiettivo di dimezzare i costi produttivi.

Il nodo prezzi

E arriviamo ora al capitolo prezzi. Del Cybercab sappiamo che entrerà nei listini a meno di 30.000 dollari. O, almeno, questa è la promessa di Elon Musk, famigerato per l’eccesso di entusiasmo in occasione degli annunci. Ecco, considerati i proclami, non siamo lontani dalla cifra dei 25.000 dollari.

Come immaginavamo la Tesla Model 2 Un vecchio render del Tesla Cybercab

Persino nella carrozzeria il robotaxi si mostra in vesti molto più convenzionali del previsto, come una tre-porte senza finestrini posteriori, simile a un crossover compatto, tipo l’immaginaria auto elettrica economica. Anche il 2026-27, periodo di uscita del veicolo a guida autonoma, sembra combaciare con quello previsto per la Model 2.

Lo stop annunciato

Bisogna poi ricordare che nei mesi scorsi erano circolate voci sulla cancellazione del progetto. “La direttiva è di puntare tutto sui robotaxi”, la frase di una fonte dell’agenzia Reuters, con tanto di commento piccato del ceo (che però non smentiva direttamente la notizia). Se davvero la Tesla Model 2 è morta, lunga vita alla Tesla Model 2!