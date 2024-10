Elon Musk ha sorpreso ancora. Chi si aspettava il classico “l’anno prossimo” come risposta alla domanda sull’arrivo della nuova Tesla Roadster, sarà probabilmente rimasto deluso. Anzi, delusissimo. Perché il ceo è stato persino più vago del solito.

“Non è arrivata – le parole dell’istrionico boss – poiché non è solo la glassa sulla torta, ma è la ciliegina sulla glassa sulla torta. La nostra missione è accelerare il progresso verso un futuro energetico sostenibile e fare cose che massimizzino la probabilità di un domani positivo per l’umanità e la Terra. A tutti noi – ha continuato – piacerebbe concentrarci sulla prossima generazione della Tesla Roadster. È super divertente e ci stiamo lavorando, ma il dessert arriva dopo le cose che hanno un impatto più importante sul bene del mondo”.

Ritardi su ritardi

Insomma, stando a Elon Musk, i tempi non sono maturi. La hypercar elettrica può quindi aspettare. Eppure era il 2017 quando il ceo mostrava al mondo la sua successiva creatura, presentandola come un remake della vettura che aveva iniziato Tesla nel mondo dell’auto elettrica, prodotta e venduta in 2.450 esemplari dal 2008 al 2012.

La nuova Tesla Roadster Tre-quarti posteriore sinistro

L’uscita doveva essere nel 2020, ma poi, complici pandemia ed eccesso di esaltazione da parte del ceo, la versione 2.0 della Roadster è stata rinviata a “l’anno prossimo”, ogni anno. Compreso il 2025, come lo stesso Elon Musk aveva promesso solo tre mesi, salvo fare ora un passo indietro. Di buono c’è che Tesla sarebbe “vicina a finalizzare il design” e realizzerà “qualcosa di davvero spettacolare”.

“Il mio amico Peter Thiel – ha aggiunto il ceo, riferendosi al suo ex socio in PayPal – si lamentava del fatto che il futuro non conoscerà le auto volanti. Be’, vedremo…”

Una vecchia Tesla Roadster

Nodo anticipo

Così Musk mantiene viva la speranza non solo di realizzare la nuova Tesla Roadster, ma anche di dotarla di un pacchetto di razzi SpaceX per farla decollare. Che sia letteralmente o metaforicamente resta da vedere.

A differenza della Model 2, sembra dunque che il progetto non sia tramontato, ma solo ulteriormente rinviato. Restano però i 50.000 o addirittura 250.000 dollari di anticipo versati da chi aveva prenotato la hypercar con un certo entusiasmo.