Le auto elettriche più vendute del Gruppo Volkswagen (finora)

Il mercato delle auto elettriche sta attraversando una fase di cambiamento, ma in Europa la strategia del Gruppo Volkswagen continua a raccogliere risultati positivi. Nei primi sei mesi del 2026 il gruppo tedesco ha consegnato 438.500 veicoli completamente elettrici (BEV) nel mondo, con un calo del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2025, ma con una crescita dell’8,4% in Europa, dove sono state registrate 377.000 consegne.

A guidare la classifica interna dei modelli più venduti è la Skoda Elroq, che da sola ha raggiunto 59.900 consegne globali nei primi sei mesi dell’anno, diventando il modello a batteria più richiesto dell’intera gamma del gruppo.

Dietro di lei si posizionano due modelli già affermati: la Volkswagen ID.4 e la Volkswagen ID.5, considerate insieme nei dati ufficiali, con 53.700 unità consegnate. Al terzo posto arriva un’altra Skoda, la Enyaq, disponibile anche nella variante Coupé, con 48.300 esemplari.

Volkswagen ID.3 e Audi Q4 e-tron nella parte alta della classifica

La classifica delle elettriche più vendute del Gruppo tedesco conferma il peso dei SUV nella scelta dei clienti. Dopo i primi tre modelli troviamo la Volkswagen ID.3, una delle prime auto della famiglia ID del marchio tedesco, con 44.400 consegne nel semestre.

Volkswagen ID.4 Skoda Enyaq Skoda Elroq Foto Di: Skoda

Seguono due modelli Audi: la Audi Q4 e-tron, proposta anche nella versione Sportback, con 33.800 unità, e la nuova Audi Q6 e-tron, che ha raggiunto 31.900 consegne. Più indietro troviamo la Volkswagen ID.7 con 29.500 unità e il Volkswagen ID. Buzz (27.200 esemplari).

Chiudono la graduatoria dei dieci modelli BEV più venduti del gruppo la Cupra Born, con 20.800 consegne, e la Audi A6 e-tron, arrivata a quota 18.400 unità.

Audi Q4 e-tron (2026) Foto di: Audi

Europa protagonista, Cina e Stati Uniti frenano la crescita delle elettriche

La distribuzione geografica delle vendite mostra una forte concentrazione della domanda europea. Il continente rappresenta infatti la principale area di crescita per le elettriche del Gruppo, con consegne aumentate dell’8,4% rispetto al primo semestre del 2025. Il gruppo mantiene così la leadership nel mercato europeo delle auto a batteria.

Diversa la situazione negli altri grandi mercati. In Cina, dove Volkswagen ha consegnato complessivamente 973.000 veicoli di ogni tipo nel semestre, le vendite BEV sono scese a 30.900 unità, il 47,9% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il calo riflette la forte competizione interna del mercato cinese, dove i costruttori locali di auto elettriche hanno aumentato rapidamente la loro presenza.

Negli Stati Uniti il quadro è ancora più difficile: le consegne di elettriche del gruppo sono diminuite del 68,8%, fermandosi a 9.800 unità nei primi sei mesi dell’anno. Il risultato è stato influenzato dalla riduzione degli incentivi pubblici e da un contesto normativo meno favorevole.

Le 10 auto elettriche del Gruppo più vendute da gennaio 2026