C'è una nuova colonnina di ricarica cinese da 1.500 kW
Dopo BYD, anche Dongfeng presenta un'infrastruttura per auto elettriche da 1,5 MW di potenza
Dopo BYD, c’è un nuovo protagonista nella "guerra" cinese alla ricarica ultra-rapida, da oltre 1 MW di potenza.
Parliamo dell'azienda statale Dongfeng, che presenta la sua prima colonnina in grado di erogare 1.500 kW a veicolo elettrico.
Come funziona
L'infrastruttura può servire contemporaneamente due vetture, anche se, in questo caso, la potenza viene suddivisa automaticamente. Alla massima capacità, il sistema eroga fino a 1.500 ampere a 1.000 volt. Con un’efficienza complessiva dichiarata del 96,7%, il nuovo caricatore ultra-rapido di Dongfeng funziona con quasi tutti i veicoli elettrici sul mercato, grazie al suo intervallo di tensione molto ampio.
L’azienda non indica la velocità di ricarica dei modelli collegati all'erogatore, perché tutto dipende dal sistema batterie utilizzato. In ogni caso, per fare un esempio, nulla impedisce ai clienti BYD di usare le stazioni Dongfeng e aspettarsi le stesse soste da 5 minuti dei Flash Chargers.
Le prossime generazioni: fino a 2,4 MW
Ma Dongfeng è solo all’inizio. Secondo CNEVPost, l’azienda sta già lavorando alla prossima generazione di caricatori EV con accumulo a batteria integrato, con potenze comprese tra 720 kW e 2,4 MW. Queste nuove colonnine saranno compatibili sia con i veicoli elettrici passeggeri sia con i commerciali.
Nel frattempo, il caricatore da 1,5 MW di prima generazione della Casa cinese è tra i primi del settore a rispettare il nuovo standard nazionale sull’efficienza energetica, ottenendo una classificazione di Livello 1.
La corsa cinese alla ricarica sempre più veloce
Di recente, Hongqi ha annunciato che la sua nuova batteria passa dal 10% all’80% in meno di 4 minuti, mentre una ricarica dal 10% al 97% richiede circa 8 minuti. La batteria Shenxing LFP di terza generazione di CATL, invece, passa dal 10% all’80% in meno di 4 minuti, mentre una ricarica dal 10% al 98% potrebbe concludersi in appena 6 minuti e mezzo.
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