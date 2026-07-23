Sorpasso storico: vendute in Europa più auto elettriche che a benzina

Lo storico sorpasso delle auto elettriche sulle auto a benzina era già nell'aria, almeno nell'intero mercato europeo che segna da mesi una fortissima crescita nelle immatricolazioni delle BEV.

Alla fine è successo: grazie anche alla forte crescita di giugno 2026 (+51,0% nei mercati EU+EFTA+UK) le auto elettriche hanno registrato 1.608.200 nuove targhe nel primo semestre del 2026, piazzandosi davanti alle auto a benzina che si sono fermate a 1.590.767 unità.

Un risultato storico: le elettriche salgono al secondo posto

Si tratta di un risultato storico, visto che nel Vecchio Continente nessun semestre precedente (secondo i dati ACEA) si era mai chiuso con le BEV davanti alle auto a benzina. Questa volta è successo davvero e con un margine di vantaggio di 17.433 vetture per le elettriche.

Scendendo nel dettaglio delle quote di mercato vediamo quindi che tra gennaio e giugno 2026 le auto elettriche hanno toccato il 22,2% dell'immatricolato totale, contro il 22,0% delle auto a benzina. A proposito di auto elettrificate, al primo posto tra le tipologie di alimentazione ci sono sempre le auto ibride (mild hybrid e full hybrid) con il 36,9% del mercato e anche le ibride plug-in fanno la loro parte arrivando al 10,2%.

Le vendite auto in Europa a metà 2026

Alimentazione Immatricolazioni EU+EFTA+UK Quota mercato Ibride (MHEV + HEV) 2.671.955 36,9% Elettriche (BEV) 1.608.200 22,2% Benzina 1.590.767 22,0% Ibride plug-in (PHEV) 742.411 10,2% Diesel 467.561 6,4% Altre alimentazioni 151.172 2,0% Totale elettrificate (BEV+MHEV+HEV+PHEV) 5.022.566 69,4%

Italia, Francia e Germania trainano la crescita delle BEV

Un rapido sguardo ai Paesi che più hanno contribuito a questo storico sorpasso ci dice che il merito è soprattutto dell'Italia, della Francia e della Germania che hanno segnato rispettivamente un +77,7%, un +62,9% e un +48,0% nelle vendite di auto elettriche.

Rimanendo sui mercati principali notiamo anche il +36,7% della Spagna e il +26,6% del Regno Unito, mentre spicca il boom di full electric in alcuni mercati minori: +349,7% in Croazia e +124,5% in Slovenia, ma sempre su numeri ridotti.