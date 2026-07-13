Le auto elettriche più vendute negli USA nel secondo trimestre

Le vendite di auto elettriche sono rimbalzate nel secondo trimestre di quest’anno: le Case statunitensi hanno registrato complessivamente i risultati migliori dallo scorso settembre, quando è terminato il credito d’imposta federale. Lo rivelano i nuovi dati diffusi venerdì da Cox Automotive.

Tra aprile e giugno, i costruttori hanno venduto 247.226 EV negli Stati Uniti, con un aumento del 14,2% rispetto al trimestre precedente. Le vendite sono invece diminuite del 20,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando il credito d’imposta per le auto elettriche era ancora in vigore.

"Il mercato sembra ora stabilizzarsi dopo la correzione prevista", ha dichiarato Cox Automotive nel proprio report. "Il lancio di nuovi prodotti, i programmi di incentivazione a livello statale e il perdurante interesse dei consumatori stanno contribuendo a sostenere la domanda".

La società di ricerca ha aggiunto che i prezzi elevati dei carburanti stanno favorendo le vendite delle ibride, ma che anche le prospettive per le elettriche appaiono positive nel lungo periodo.

Diversi costruttori hanno registrato progressi su base trimestrale, anche se il confronto annuo resta debole. Tesla ha mantenuto un netto vantaggio, consegnando 124.800 unità nel secondo trimestre: un incremento del 6,4% rispetto al primo trimestre del 2026, ma un calo del 9,6% rispetto al quarto trimestre del 2025, quando il marchio applicava ancora forti sconti.

Top 10 marchi

(dati Cox) Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 YTD 2026 Q1→Q2

var % Q4→Q2

var % Tesla 138,000 117,300 124,800 242,100 +6.4% -9.6% Chevrolet 9,814 13,359 14,908 28,267 +11.6% +51.9% Hyundai 8,478 12,662 14,274 26,936 +12.7% +68.4% Cadillac 11,001 9,551 12,216 21,767 +27.9% +11.0% Toyota 3,345 10,042 11,826 21,855 +17.8% +253.5% Rivian 9,745 10,365 11,405 21,770 +10.0% +17.0% Ford 14,513 6,860 9,746 16,606 +42.1% -32.9% Kia 5,308 5,279 7,348 12,627 +39.2% +38.4% Subaru 743 3,041 7,023 10,064 +130.9% +845.2% BMW 7,557 4,963 6,547 10,790 +31.9% -13.4%

I modelli elettrici più venduti: Tesla Model Y ancora al comando

La Model Y si è confermata l’auto elettrica più venduta negli Stati Uniti, con immatricolazioni nel secondo trimestre in aumento dell’8% rispetto al primo, fino a 84.863 unità. Alle sue spalle la Model 3, con 34.944 unità e una crescita del 10% sul trimestre precedente. Hyundai Ioniq 5 e Toyota bZ sono stati il terzo e il quarto modello elettrico più venduto, con rispettivamente 10.940 e 7.524 immatricolazioni. A completare la top 5 c’è la Ford Mustang Mach-E, con 7.032 unità vendute.

Toyota tra i protagonisti del trimestre

Toyota si è distinta come una delle principali storie di successo del trimestre, con vendite di EV in crescita del 225% su base annua fino a 11.826 unità. La crescita è stata trainata da una gamma aggiornata che ora comprende bZ, C-HR e bZ Woodland. Nel primo semestre dell’anno, le vendite di elettriche Toyota sono aumentate del 136%, raggiungendo 21.855 unità. L’azienda ha ora venduto più EV di Cadillac nel 2026 ed è preceduta, sul mercato statunitense, soltanto da Tesla, Chevrolet e Hyundai.

Fine degli incentivi e contraccolpo sul mercato USA

Eppure, il settore nel suo complesso continua a privilegiare in modo schiacciante le auto con motore termico. Mentre molte grandi economie continuano a sostenere l’adozione delle EV attraverso incentivi mirati a ridurre le emissioni dei trasporti, lo scorso anno gli Stati Uniti si sono mossi nella direzione opposta. Washington ha eliminato il credito d’imposta per le auto elettriche e ha allentato gli standard di consumo che avevano spinto i costruttori ad ampliare le vendite di EV per rispettare gli obiettivi di efficienza dell’intera gamma.

I 10 modelli più venduti (dati Cox) 2° trimestre 2026 Da inizio anno (2026) Variazione %

dal 1° al 2° trimestre Tesla Model Y 84.863 163.454 +8,0% Tesla Model 3 34.944 66.616 +10,3% Hyundai Ioniq 5 10.940 20.730 +11,7% Toyota bZ 7.524 17.553 -25,0% Ford Mustang Mach-E 7.032 11.632 +52,9% Chevrolet Equinox 6.660 16.249 -30,5% Rivian R1S 6.183 11.677 +12,5% Honda Prologue 5.088 8.407 +53,3% Kia EV9 4.295 7.035 +56,8% Cadillac Optiq 4.236 7.083 +48,8%

L’impatto è stato immediato. Nell’ultimo trimestre prima della scadenza del credito d’imposta, i costruttori hanno registrato il record di 437.487 vendite di EV, mentre gli acquirenti si affrettavano a beneficiare dell’incentivo. Nel trimestre successivo le vendite sono poi crollate del 46%, a 234.171 unità, per scendere ulteriormente fino a sole 216.399 unità nel primo trimestre di quest’anno. In risposta, le Case hanno rinviato o cancellato decine di modelli elettrici previsti e contabilizzato oneri per miliardi di dollari, ridimensionando parte dei piani di elettrificazione.

Segnali di stabilizzazione per il mercato delle EV

Gli ultimi dati di vendita, tuttavia, suggeriscono che la fase negativa potrebbe finalmente aver toccato il fondo. I costruttori stanno spostando l’attenzione verso EV più accessibili, mentre la rete pubblica di ricarica del Paese continua a espandersi a un ritmo sostenuto nonostante una domanda di elettriche più debole. Nel complesso, queste tendenze indicano che il mercato statunitense si sta rivelando più resiliente di quanto lasciassero intendere gli ultimi trimestri e che la prossima fase di crescita potrebbe essere ancora davanti.