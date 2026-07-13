Le auto elettriche più vendute negli USA nel secondo trimestre
Dopo mesi di calo, il mercato si riprende nonostante lo stop agli incentivi federali, con la Tesla Model Y prima in classifica
Le vendite di auto elettriche sono rimbalzate nel secondo trimestre di quest’anno: le Case statunitensi hanno registrato complessivamente i risultati migliori dallo scorso settembre, quando è terminato il credito d’imposta federale. Lo rivelano i nuovi dati diffusi venerdì da Cox Automotive.
Tra aprile e giugno, i costruttori hanno venduto 247.226 EV negli Stati Uniti, con un aumento del 14,2% rispetto al trimestre precedente. Le vendite sono invece diminuite del 20,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando il credito d’imposta per le auto elettriche era ancora in vigore.
"Il mercato sembra ora stabilizzarsi dopo la correzione prevista", ha dichiarato Cox Automotive nel proprio report.
"Il lancio di nuovi prodotti, i programmi di incentivazione a livello statale e il perdurante interesse dei consumatori stanno contribuendo a sostenere la domanda".
La società di ricerca ha aggiunto che i prezzi elevati dei carburanti stanno favorendo le vendite delle ibride, ma che anche le prospettive per le elettriche appaiono positive nel lungo periodo.
Diversi costruttori hanno registrato progressi su base trimestrale, anche se il confronto annuo resta debole. Tesla ha mantenuto un netto vantaggio, consegnando 124.800 unità nel secondo trimestre: un incremento del 6,4% rispetto al primo trimestre del 2026, ma un calo del 9,6% rispetto al quarto trimestre del 2025, quando il marchio applicava ancora forti sconti.
|Top 10 marchi
(dati Cox)
|Q4 2025
|Q1 2026
|Q2 2026
|YTD 2026
|Q1→Q2
var %
|Q4→Q2
var %
|Tesla
|138,000
|117,300
|124,800
|242,100
|+6.4%
|-9.6%
|Chevrolet
|9,814
|13,359
|14,908
|28,267
|+11.6%
|+51.9%
|Hyundai
|8,478
|12,662
|14,274
|26,936
|+12.7%
|+68.4%
|Cadillac
|11,001
|9,551
|12,216
|21,767
|+27.9%
|+11.0%
|Toyota
|3,345
|10,042
|11,826
|21,855
|+17.8%
|+253.5%
|Rivian
|9,745
|10,365
|11,405
|21,770
|+10.0%
|+17.0%
|Ford
|14,513
|6,860
|9,746
|16,606
|+42.1%
|-32.9%
|Kia
|5,308
|5,279
|7,348
|12,627
|+39.2%
|+38.4%
|Subaru
|743
|3,041
|7,023
|10,064
|+130.9%
|+845.2%
|BMW
|7,557
|4,963
|6,547
|10,790
|+31.9%
|-13.4%
I modelli elettrici più venduti: Tesla Model Y ancora al comando
La Model Y si è confermata l’auto elettrica più venduta negli Stati Uniti, con immatricolazioni nel secondo trimestre in aumento dell’8% rispetto al primo, fino a 84.863 unità. Alle sue spalle la Model 3, con 34.944 unità e una crescita del 10% sul trimestre precedente. Hyundai Ioniq 5 e Toyota bZ sono stati il terzo e il quarto modello elettrico più venduto, con rispettivamente 10.940 e 7.524 immatricolazioni. A completare la top 5 c’è la Ford Mustang Mach-E, con 7.032 unità vendute.
Toyota tra i protagonisti del trimestre
Toyota si è distinta come una delle principali storie di successo del trimestre, con vendite di EV in crescita del 225% su base annua fino a 11.826 unità. La crescita è stata trainata da una gamma aggiornata che ora comprende bZ, C-HR e bZ Woodland. Nel primo semestre dell’anno, le vendite di elettriche Toyota sono aumentate del 136%, raggiungendo 21.855 unità. L’azienda ha ora venduto più EV di Cadillac nel 2026 ed è preceduta, sul mercato statunitense, soltanto da Tesla, Chevrolet e Hyundai.
Fine degli incentivi e contraccolpo sul mercato USA
Eppure, il settore nel suo complesso continua a privilegiare in modo schiacciante le auto con motore termico. Mentre molte grandi economie continuano a sostenere l’adozione delle EV attraverso incentivi mirati a ridurre le emissioni dei trasporti, lo scorso anno gli Stati Uniti si sono mossi nella direzione opposta. Washington ha eliminato il credito d’imposta per le auto elettriche e ha allentato gli standard di consumo che avevano spinto i costruttori ad ampliare le vendite di EV per rispettare gli obiettivi di efficienza dell’intera gamma.
|I 10 modelli più venduti (dati Cox)
|2° trimestre 2026
|Da inizio anno (2026)
|Variazione %
dal 1° al 2° trimestre
|Tesla Model Y
|84.863
|163.454
|+8,0%
|Tesla Model 3
|34.944
|66.616
|+10,3%
|Hyundai Ioniq 5
|10.940
|20.730
|+11,7%
|Toyota bZ
|7.524
|17.553
|-25,0%
|Ford Mustang Mach-E
|7.032
|11.632
|+52,9%
|Chevrolet Equinox
|6.660
|16.249
|-30,5%
|Rivian R1S
|6.183
|11.677
|+12,5%
|Honda Prologue
|5.088
|8.407
|+53,3%
|Kia EV9
|4.295
|7.035
|+56,8%
|Cadillac Optiq
|4.236
|7.083
|+48,8%
L’impatto è stato immediato. Nell’ultimo trimestre prima della scadenza del credito d’imposta, i costruttori hanno registrato il record di 437.487 vendite di EV, mentre gli acquirenti si affrettavano a beneficiare dell’incentivo. Nel trimestre successivo le vendite sono poi crollate del 46%, a 234.171 unità, per scendere ulteriormente fino a sole 216.399 unità nel primo trimestre di quest’anno. In risposta, le Case hanno rinviato o cancellato decine di modelli elettrici previsti e contabilizzato oneri per miliardi di dollari, ridimensionando parte dei piani di elettrificazione.
Segnali di stabilizzazione per il mercato delle EV
Gli ultimi dati di vendita, tuttavia, suggeriscono che la fase negativa potrebbe finalmente aver toccato il fondo. I costruttori stanno spostando l’attenzione verso EV più accessibili, mentre la rete pubblica di ricarica del Paese continua a espandersi a un ritmo sostenuto nonostante una domanda di elettriche più debole. Nel complesso, queste tendenze indicano che il mercato statunitense si sta rivelando più resiliente di quanto lasciassero intendere gli ultimi trimestri e che la prossima fase di crescita potrebbe essere ancora davanti.
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