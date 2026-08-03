Il nuovo record di Lucid non ha c'entra nulla con ricarica o autonomia

I veicoli elettrici di Lucid sono tra i migliori in circolazione, con velocità di ricarica, autonomia e prestazioni di alto livello. Ma con il suo primo modello, la berlina Air, il brand statunitense aveva tralasciato una funzione importante: una mancanza poi corretta con il lancio del SUV Gravity.

Si tratta della funzione vehicle-to-load, o V2L, che consente di utlizzare l'energia del grande pacco batteria ad alta tensione per alimentare utensili, elettrodomestici o apparecchiature audio esterne. Sulla Gravity, tre normali prese domestiche distribuite nell’abitacolo possono erogare una potenza combinata di 1,8 kW.

Record in musica

E sono proprio queste prese ad aver contribuito a far ottenere al SUV elettrico costruito negli Stati Uniti un nuovo Guinness World Record. Lucid ha collaborato con il duo saudita di musica elettronica Dish Dash per organizzare una sessione DJ alimentata da una singola Lucid Gravity.

In totale si sono esibiti 61 DJ, ciascuno per otto minuti alla console, per una durata complessiva di poco superiore a 8 ore. Alla fine, Lucid e Dish Dash hanno ottenuto il certificato del record per “The most people in an online DJ mixing video relay”. È improbabile che i proprietari della Gravity facciano mai qualcosa del genere, ma è la dimostrazione di quanto anche una sola presa domestica su un’auto elettrica possa fare la differenza.

Fotogallery: Lucid Gravity (2026) Fonte: Patrick George

Ci sono esempi di auto elettriche che, proprio grazie alla funzione V2L, hanno contribuito in manira attiva a risolvere situazioni complicate in luoghi colpiti da disastri naturali. Ma anche solo per chi ama la vita all'aria aperta una tecnologia del genere è in grado di fare la differenza, permettendo di campeggiare e alimentare device esterni senza bisogno di utilizzare scomodi e ingombranti generatori.