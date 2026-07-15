Volkswagen presenta le nuove eBike intelligenti con radar e HUD

Le biciclette elettriche fanno un salto verso il mondo dell’auto con la nuova gamma di eBike Volkswagen sviluppata da n+, azienda specializzata in mobilità elettrica su due ruote. Il progetto, realizzato con licenza ufficiale Volkswagen, punta a trasferire sulle bici alcune delle tecnologie di sicurezza normalmente presenti sulle vetture moderne, con l’obiettivo di migliorare la protezione dei ciclisti negli ambienti urbani sempre più trafficati.

A differenza di molte eBike che concentrano l’attenzione soprattutto su potenza del motore e capacità della batteria, n+ ha scelto un approccio basato sulla sicurezza attiva. La nuova famiglia di biciclette elettriche integra infatti sistemi per aumentare la consapevolezza del ciclista rispetto al traffico circostante, aiutando anche gli altri utenti della strada a interpretare meglio i movimenti della bici. La gamma nasce dall’idea che anche i mezzi di micromobilità possano adottare soluzioni preventive simili a quelle utilizzate sulle automobili.

Telecamera posteriore, radar e luci intelligenti per più sicurezza

Il sistema principale delle nuove eBike Volkswagen è chiamato Smart View e funziona come una sorta di specchietto retrovisore digitale. Una telecamera ad alta definizione integrata nel manubrio trasmette in tempo reale ciò che accade dietro al ciclista, permettendo di controllare il traffico senza dover distogliere lo sguardo dalla strada o girarsi durante la marcia.

La telecamera lavora insieme a un radar che rileva la presenza di veicoli nelle zone meno visibili, come gli angoli ciechi. In caso di avvicinamento di un mezzo, il sistema avvisa il ciclista aumentando la percezione dell’ambiente circostante, una funzione pensata soprattutto per gli spostamenti nelle aree urbane con maggiore presenza di auto.

21 Fonte: Volkswagen

Un altro elemento distintivo è rappresentato dalle Smart Lights, una striscia luminosa a LED integrata nel telaio che riprende il linguaggio estetico delle vetture Volkswagen. Oltre a migliorare la visibilità della bici durante il giorno e in condizioni di scarsa illuminazione, il sistema può cambiare colore per comunicare le intenzioni del ciclista: la luce diventa rossa durante la frenata e ambra quando viene effettuata una svolta, replicando il principio delle luci posteriori delle automobili.

Casco e occhiali smart completano l’ecosistema tecnologico

La sicurezza non si limita alla bicicletta stessa. n+ ha sviluppato anche un casco intelligente collegato alla eBike tramite Bluetooth, dotato di luci ad alta visibilità sincronizzate con quelle presenti sul mezzo. Il dispositivo integra inoltre un accelerometro capace di rilevare una possibile caduta e inviare automaticamente un messaggio ai contatti scelti dal ciclista in caso di emergenza.

A completare il pacchetto ci sono gli Smart Glasses, occhiali tecnologici che portano nel mondo delle due ruote il concetto di head-up display, ovvero il sistema che proietta informazioni direttamente nel campo visivo del conducente nelle auto moderne. Attraverso gli occhiali il ciclista può visualizzare indicazioni di navigazione, informazioni sulla guida e avvisi relativi agli angoli ciechi senza dover guardare uno schermo separato.

n+ lancia le eBike Volkswagencon gli Smart Glasses Foto di: Volkswagen

La tecnologia deriva dagli stessi principi utilizzati nei sistemi HUD impiegati anche in ambiti ad alta precisione, come quelli sviluppati per i caschi dei piloti militari. Gli occhiali, però, non sono pensati esclusivamente per la eBike: secondo n+ possono essere utilizzati anche in altre attività, dagli sport all’aperto fino alla guida di moto o automobili.

Secondo Peter Jost, responsabile di Volkswagen Accessories, Lifestyle & Licensing Business, il trasferimento di queste soluzioni dal settore automobilistico alle biciclette dimostra come le tecnologie possano evolversi e trovare nuove applicazioni nella mobilità quotidiana. La gamma di eBike Volkswagen sviluppata da n+ sarà disponibile attraverso partner selezionati e tramite vendita online.