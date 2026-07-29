Volkswagen apre le fabbriche di batterie europee ai cinesi?

In un momento difficile per il gruppo, con Porsche che annuncia il taglio di 50.000 posti di lavoro, Volkswagen potrebbe aprire le porte della fabbrica batterie a Valencia al partner cinese Gotion.

Secondo quanto riportato dalla testata spagnola La Tribuna de Automoción, le due aziende starebbero discutendo l'ingresso del produttore di celle nel capitale dello stabilimento gestito da PowerCo, divisione del gruppo tedesco dedicata agli accumulatori.

"No comment"

Stando alle indiscrezioni, la trattativa sarebbe già in fase avanzata, con tanto di visite da parte del CEO di Gotion, Li Zhen, per valutare l'impianto. La fabbrica di Valencia dovrebbe avviare la produzione entro la fine dell'anno, aumentando gradualmente i volumi.

Assemblaggio di batterie per auto elettriche in una fabbrica Volkswagen

Contattata da Reuters, PowerCo non ha però commentato le indiscrezioni, limitandosi a dire che la società "valuta regolarmente opportunità strategiche, comprese potenziali collaborazioni con partner". Gotion, invece, non ha proprio rilasciato dichiarazioni.

Il piano di Volkswagen

PowerCo era stata creata da Volkswagen per sviluppare una filiera europea delle batterie e ridurre la dipendenza dai produttori asiatici, nel tentativo di recuperare terreno nei confronti di concorrenti come BYD e Tesla. Allo stesso tempo, il gruppo tedesco è impegnato in un piano di riduzione dei costi che prevede anche una razionalizzazione degli investimenti e un ridimensionamento della produzione d'auto in Europa.

In base sempre a quando riferito da La Tribuna de Automoción, Gotion potrebbe acquisire una quota di maggioranza della joint venture che gestirebbe il sito di Valencia. Ma un portavoce di PowerCo smentisce, precisando che l'azienda non cederà il controllo dello stabilimento.