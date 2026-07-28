Il mercato dei modelli elettrici dedicati al trasporto persone sta vivendo una trasformazione profonda.

Se fino a pochi anni fa le alternative erano limitate, oggi esistono modelli capaci di unire autonomia, tecnologia e versatilità, rivolgendosi tanto alle famiglie quanto ai professionisti. Tra le proposte più interessanti spiccano il Volkswagen ID. Buzz e il nuovo Kia PV5 Passenger, due interpretazioni molto diverse dello stesso concetto. Proviamo ad analizzarli.

Volkswagen ID. Buzz vs Kia PV5 Passenger: gli esterni

Il design rappresenta probabilmente la differenza più evidente tra i due modelli.

L'ID. Buzz mantiene uno stile fortemente ispirato allo storico Bulli. Le superfici sono morbide, i grandi loghi Volkswagen e le verniciature bicolore richiamano immediatamente il celebre T1, mentre i fari sottili a LED conferiscono un aspetto moderno. È disponibile con passo standard di 2,99 m e passo lungo di 3,24 m. La lunghezza varia da circa 4,71 a 4,96 metri, con una larghezza di 1,99 metri e un'altezza di circa 1,93 metri. I cerchi in lega arrivano fino a 21" nelle versioni GTX.

Volkswagen ID. Buzz Kia PV5

Il PV5 Passenger adotta invece uno stile decisamente più futuristico. Le linee sono geometriche, con un frontale verticale, superfici pulite e gruppi ottici LED dalla firma luminosa originale. È lungo circa 4,70 metri, largo 1,90 metri e alto poco meno di 1,90 metri. Le ampie porte scorrevoli facilitano l'accesso all'abitacolo, mentre la carrozzeria privilegia la massima abitabilità rispetto all'impatto estetico.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Volkswagen ID. Buzz 4,71 m (4,96 m LWB) 1,99 m 1,93 m 2,99 m (3,24 m LWB) Kia PV5 Passenger 4,70 m 1,90 m 1,90 m 3,00 m

Volkswagen ID. Buzz vs Kia PV5 Passenger: gli interni

Il Volkswagen propone un abitacolo moderno e piacevole, caratterizzato da una plancia minimalista dominata dal display centrale da 12,7" e dalla strumentazione digitale. Il nuovo sistema d'infotainment integra uno store di applicazioni, aggiornamenti over-the-air e numerosi servizi connessi. I materiali sono generalmente curati, anche se alcune plastiche rigide ricordano l'origine commerciale del progetto. Le versioni GTX aggiungono sedili sportivi, rivestimenti specifici e dettagli rossi.

Volkswagen ID. Buzz, gli interni Kia PV5, la plancia

Lo spazio a bordo è uno dei punti di forza. Le configurazioni a sei o sette posti permettono di adattare facilmente l'abitacolo, mentre il bagagliaio varia da 306 fino a 2.469 litri abbattendo o rimuovendo i sedili. Sono inoltre disponibili climatizzazione fino a cinque zone, tetto panoramico e numerosi vani portaoggetti.

Volkswagen ID. Buzz, il bagagliaio della LWB Kia PV5 Passenger, il bagagliaio

Il Kia privilegia invece la funzionalità. La plancia integra una strumentazione digitale da 7,5" e un display centrale da 12,9", compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e aggiornabile via OTA. I materiali sorprendono per qualità e robustezza, mentre il pavimento completamente piatto facilita l'accesso ai posti posteriori.

L'abitacolo offre moltissimo spazio per gambe e testa, sia nella configurazione a cinque posti sia nella variante a sette posti, quest'ultima introdotta di recente. Il bagagliaio raggiunge 1.330 litri dietro la seconda fila nella versione a cinque posti e può arrivare fino a oltre 3.600 litri con i sedili abbattuti. Nella configurazione sette posti restano comunque 318 litri con tutti i sedili in uso, che diventano 785 litri ripiegando la terza fila.

Modello Strumentazione Monitor centrale Head-up display Bagagliaio Volkswagen ID. Buzz 5,3" 12,7" Sì 306/1.340/2.469 litri Kia PV5 Passenger 7,5" 12,9" No 318/785/2.300 litri

Volkswagen ID. Buzz vs Kia PV5 Passenger: i motori

La gamma dell'ID. Buzz è estremamente articolata. Nel listino si batterie da 79 e 86 kWh, abbinate a propulsori da 286 CV oppure alla nuova versione GTX e 4MOTION da 340 CV con doppio motore elettrico e trazione integrale.

L'autonomia raggiunge circa 475 km WLTP nella variante più efficiente a passo lungo. La ricarica avviene fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 185 kW in DC con la batteria da 79 kWh, mentre quella da 86 kWh arriva a 200 kW, consentendo il passaggio dal 10 all'80% in circa 26-30 minuti. La versione GTX accelera da 0 a 100 km/h in appena 6,1-6,5 secondi. L'autonomia è compresa tra i 410 e i 475 km, a seconda delle versioni.

Volkswagen ID. Buzz Kia PV5

Il Kia PV5 Passenger propone invece due batterie: 51,5 e 71,2 kWh. Il motore anteriore sviluppa rispettivamente 122 CV oppure 163 CV, con una coppia di 250 Nm. L'autonomia dichiarata varia da circa 295 fino a 412 km WLTP.

La ricarica supporta corrente alternata fino a 11 kW e corrente continua fino a 150 kW, permettendo di passare dal 10 all'80% della batteria in meno di 30 minuti. Non manca la funzione Vehicle-to-Load (V2L), utile per alimentare dispositivi esterni, presente su entrambi i modelli.

Modello Potenza Batteria Autonomia Ricarica max 0-100 km/h Volkswagen ID. Buzz 286 CV 340 CV 79 kWh 86 kWh 424-474 km 403-475 km 11 kW AC

200 kW DC 7,6 s 6,5 s Kia PV5 Passenger 122 CV 163 CV 51,5 kWh 71,2 kWh 295 km 412 km 11 kW AC

150 kW DC 16,3 s 12,5 s

Volkswagen ID. Buzz vs Kia PV5 Passenger: i prezzi

Il Volkswagen ID. Buzz parte da 61.840 euro nel caso del modello con la batteria più piccola e carrozzeria a passo corto. Il Kia PV5 Passenger attacca a 38.100 euro.