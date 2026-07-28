Volkswagen ID. Buzz vs Kia PV5, sfida tra van "passengers"
I due monovolume per professionisti e famiglie combinano un'estetica accattivante a interni spaziosi e prestazioni interessanti
Il mercato dei modelli elettrici dedicati al trasporto persone sta vivendo una trasformazione profonda.
Se fino a pochi anni fa le alternative erano limitate, oggi esistono modelli capaci di unire autonomia, tecnologia e versatilità, rivolgendosi tanto alle famiglie quanto ai professionisti. Tra le proposte più interessanti spiccano il Volkswagen ID. Buzz e il nuovo Kia PV5 Passenger, due interpretazioni molto diverse dello stesso concetto. Proviamo ad analizzarli.
Volkswagen ID. Buzz vs Kia PV5 Passenger: gli esterni
Il design rappresenta probabilmente la differenza più evidente tra i due modelli.
L'ID. Buzz mantiene uno stile fortemente ispirato allo storico Bulli. Le superfici sono morbide, i grandi loghi Volkswagen e le verniciature bicolore richiamano immediatamente il celebre T1, mentre i fari sottili a LED conferiscono un aspetto moderno. È disponibile con passo standard di 2,99 m e passo lungo di 3,24 m. La lunghezza varia da circa 4,71 a 4,96 metri, con una larghezza di 1,99 metri e un'altezza di circa 1,93 metri. I cerchi in lega arrivano fino a 21" nelle versioni GTX.
Volkswagen ID. Buzz
Kia PV5
Il PV5 Passenger adotta invece uno stile decisamente più futuristico. Le linee sono geometriche, con un frontale verticale, superfici pulite e gruppi ottici LED dalla firma luminosa originale. È lungo circa 4,70 metri, largo 1,90 metri e alto poco meno di 1,90 metri. Le ampie porte scorrevoli facilitano l'accesso all'abitacolo, mentre la carrozzeria privilegia la massima abitabilità rispetto all'impatto estetico.
|Modello
|Lunghezza
|Larghezza
|Altezza
|Passo
|Volkswagen ID. Buzz
|
4,71 m (4,96 m LWB)
|1,99 m
|1,93 m
|2,99 m (3,24 m LWB)
|Kia PV5 Passenger
|4,70 m
|1,90 m
|1,90 m
|3,00 m
Volkswagen ID. Buzz vs Kia PV5 Passenger: gli interni
Il Volkswagen propone un abitacolo moderno e piacevole, caratterizzato da una plancia minimalista dominata dal display centrale da 12,7" e dalla strumentazione digitale. Il nuovo sistema d'infotainment integra uno store di applicazioni, aggiornamenti over-the-air e numerosi servizi connessi. I materiali sono generalmente curati, anche se alcune plastiche rigide ricordano l'origine commerciale del progetto. Le versioni GTX aggiungono sedili sportivi, rivestimenti specifici e dettagli rossi.
Volkswagen ID. Buzz, gli interni
Kia PV5, la plancia
Lo spazio a bordo è uno dei punti di forza. Le configurazioni a sei o sette posti permettono di adattare facilmente l'abitacolo, mentre il bagagliaio varia da 306 fino a 2.469 litri abbattendo o rimuovendo i sedili. Sono inoltre disponibili climatizzazione fino a cinque zone, tetto panoramico e numerosi vani portaoggetti.
Volkswagen ID. Buzz, il bagagliaio della LWB
Kia PV5 Passenger, il bagagliaio
Il Kia privilegia invece la funzionalità. La plancia integra una strumentazione digitale da 7,5" e un display centrale da 12,9", compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e aggiornabile via OTA. I materiali sorprendono per qualità e robustezza, mentre il pavimento completamente piatto facilita l'accesso ai posti posteriori.
L'abitacolo offre moltissimo spazio per gambe e testa, sia nella configurazione a cinque posti sia nella variante a sette posti, quest'ultima introdotta di recente. Il bagagliaio raggiunge 1.330 litri dietro la seconda fila nella versione a cinque posti e può arrivare fino a oltre 3.600 litri con i sedili abbattuti. Nella configurazione sette posti restano comunque 318 litri con tutti i sedili in uso, che diventano 785 litri ripiegando la terza fila.
|Modello
|Strumentazione
|Monitor centrale
|Head-up display
|Bagagliaio
|Volkswagen ID. Buzz
|5,3"
|12,7"
|Sì
|
306/1.340/2.469 litri
|Kia PV5 Passenger
|7,5"
|12,9"
|No
|318/785/2.300 litri
Volkswagen ID. Buzz vs Kia PV5 Passenger: i motori
La gamma dell'ID. Buzz è estremamente articolata. Nel listino si batterie da 79 e 86 kWh, abbinate a propulsori da 286 CV oppure alla nuova versione GTX e 4MOTION da 340 CV con doppio motore elettrico e trazione integrale.
L'autonomia raggiunge circa 475 km WLTP nella variante più efficiente a passo lungo. La ricarica avviene fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 185 kW in DC con la batteria da 79 kWh, mentre quella da 86 kWh arriva a 200 kW, consentendo il passaggio dal 10 all'80% in circa 26-30 minuti. La versione GTX accelera da 0 a 100 km/h in appena 6,1-6,5 secondi. L'autonomia è compresa tra i 410 e i 475 km, a seconda delle versioni.
Volkswagen ID. Buzz
Kia PV5
Il Kia PV5 Passenger propone invece due batterie: 51,5 e 71,2 kWh. Il motore anteriore sviluppa rispettivamente 122 CV oppure 163 CV, con una coppia di 250 Nm. L'autonomia dichiarata varia da circa 295 fino a 412 km WLTP.
La ricarica supporta corrente alternata fino a 11 kW e corrente continua fino a 150 kW, permettendo di passare dal 10 all'80% della batteria in meno di 30 minuti. Non manca la funzione Vehicle-to-Load (V2L), utile per alimentare dispositivi esterni, presente su entrambi i modelli.
|Modello
|Potenza
|Batteria
|Autonomia
|Ricarica max
|0-100 km/h
|Volkswagen ID. Buzz
|
286 CV
340 CV
|
79 kWh
86 kWh
|
424-474 km
403-475 km
|
11 kW AC
|
7,6 s
6,5 s
|Kia PV5 Passenger
|
122 CV
163 CV
|
51,5 kWh
71,2 kWh
|
295 km
412 km
|
11 kW AC
|
16,3 s
12,5 s
Volkswagen ID. Buzz vs Kia PV5 Passenger: i prezzi
Il Volkswagen ID. Buzz parte da 61.840 euro nel caso del modello con la batteria più piccola e carrozzeria a passo corto. Il Kia PV5 Passenger attacca a 38.100 euro.
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