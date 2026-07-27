Le piccole elettriche economiche di Volkswagen sono già un successo
ID. Polo, Skoda Epiq e Cupra Raval stanno superando tutte le aspettative di vendite con già 70.000 ordini complessivi
Il Gruppo Volkswagen sembra aver trovato la formula giusta con la nuova gamma di auto elettriche piccole e accessibili. Il costruttore tedesco ha dichiarato di aver raccolto oltre 70.000 ordini per i suoi modelli a batteria, come Volkswagen ID. Polo, Skoda Epiq e Cupra Raval, un risultato che, secondo l’azienda, sta "superando significativamente le aspettative".
Si tratta di un risultato notevole, considerando che tutti questi modelli hanno debuttato circa tre mesi fa, e dimostra come proporre un’auto elettrica valida e abbordabile — seppur nel segmento delle compatte — possa attirare il pubblico giusto. La Volkswagen ID. Polo ha totalizzato circa 25.000 ordini, secondo il Gruppo tedesco, mentre il resto è ripartito tra Skoda Epiq e Cupra Raval.
Si può fare ancora meglio
Se il buongiorno si vede dal mattino tutto lascia sperare in passi positivi, anche grazie all'arrivo del quarto e ultimo tassello della Electric Urban Car Family del gruppo, la Volkswagen ID. Cross, presentata da poco. Ci sarà così un'equa ripartizione di mercato: chi preferisce un crossover potrà scegliere tra Volkswagen ID. Cross e Skoda Epiq, mentre Volkswagen ID. Polo e Cupra Raval si rivolgono a chi predilige un’impostazione più tradizionale da hatchback.
Volkswagen ID. Polo (2026)
Skoda Epiq (2026)
Al di là delle differenze stilistiche, la base tecnica è molto simile per tutti i modelli: una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 32 kWh promette un’autonomia di circa 290 km nelle versioni d’ingresso. In alternativa, su tutta la gamma è disponibile anche un pacco batteria NMC (nichel-manganese-cobalto) da 52 kWh, che porta l’autonomia WLTP a circa 450 km con una carica completa. Tutti e quattro i modelli sono a trazione anteriore, con potenze comprese tra 84 e 163 kW.
Anche la potenza di ricarica è competitiva in rapporto al prezzo e al segmento: la batteria LFP può accettare fino a 90 kW, passando dal 10 all’80% in circa 27 minuti, mentre la più grande batteria NMC arriva fino a 105 kW e può ricaricarsi dal 10 all’80% in 24 minuti.
Attualmente i prezzi partono da circa 35.000 euro per le piccole, mentre in futuro arriveranno anche le versioni più economiche da 25.000 euro, per fare concorrenza a modelli come Renault 5.
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