Com'è fatta la nuova Volkswagen Maggiolino elettrica cinese

La cinese Great Wall non rinuncia alla sua "Maggiolino" elettrica. Nonostante le vendite al di sotto delle aspettative, il costruttore prepara un aggiornamento della Ora Ballet Cat, la compatta a batteria ispirata storica Volkswagen Beetle. La novità principale riguarda un aumento della potenza, ma potrebbe cambiare anche il nome commerciale.

Secondo i documenti depositati presso il Ministero dell'Industria cinese, il modello potrebbe infatti essere ribattezzato Ora 6, allineandosi alla nuova strategia della Casa, che sta progressivamente abbandonando i nomi ispirati ai felini. Dopo la Ora 5, già arrivata anche in Italia, è attesa infatti pure la Ora 7.

Più potenza, stesso stile

Dal punto di vista estetico cambia poco. La vettura mantiene i fari rotondi integrati nei passaruota, il parabrezza quasi verticale, il tetto arcuato e numerosi dettagli cromati che richiamano da vicino il design del Maggiolino. Invariate anche le dimensioni: 4,40 metri di lunghezza, 1,85 di larghezza, 1,68 di altezza e un passo di 2,75 metri.

Ora 6: la Volkswagen Maggiolino elettrica cinese Foto di: CarNewsChina

Le novità sono soprattutto tecniche. Il motore elettrico passa infatti da 169 a 201 CV (150 kW), mentre la velocità massima aumenta da 155 a 180 km/h. La batteria, di tipo LFP e prodotta da Svolt, è invece confermata, anche se non si conosce la capacità.

Un flop che cerca il riscatto

Lanciata nel 2022, la Ora Ballet Cat aveva attirato l'attenzione anche per alcune funzioni pensate espressamente per il pubblico femminile, come una modalità di guida che aumenta automaticamente la distanza di sicurezza, una fotocamera per i selfie e un programma che attiva riscaldamento e climatizzazione per alleviare il disagio durante il ciclo mestruale.

L'idea, però, non aveva convinto il mercato. Da luglio 2022 a giugno 2026 il modello aveva totalizzato appena 8.523 consegne in Cina. Con l'aggiornamento, Great Wall prova ora a rilanciare una delle auto più particolari della propria gamma.

Fotogallery: Ora 6: la Volkswagen Maggiolino elettrica cinese