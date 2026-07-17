Geely sfida Tesla con un motore elettrico da record

I motori elettrici sono già molto più efficienti rispetto ai tradizionali propulsori a benzina o diesel, ma secondo Geely esistono ancora margini per migliorare. La risposta dell’azienda si chiama Thunder, un nuovo sistema di trazione elettrica compatto che integra in un’unica unità diversi componenti normalmente separati.

Secondo Geely, il sistema raggiunge un’efficienza del 93,8%, un valore che il costruttore definisce un record per un componente destinato alla produzione di serie. Il risultato deriva dall’integrazione di motore, elettronica di potenza e sistemi di controllo all’interno dello stesso involucro, riducendo collegamenti, dispersioni e ingombri.

Dodici componenti in uno per ridurre peso e spazio occupato

Nel sistema Thunder sono racchiusi 12 elementi principali, tra cui il motore elettrico, il controllo del motore, il convertitore di corrente continua, il caricatore di bordo, le centraline di gestione del veicolo e i sistemi di controllo delle batterie ad alta e bassa tensione. Geely ha inoltre aggiunto quattro funzioni software basate sull’intelligenza artificiale per ottimizzare il funzionamento del sistema.

Geely Thunder, il motore EV che punta al record Foto di: Geely

Secondo il costruttore cinese, questa soluzione ha permesso di eliminare oltre 180 componenti, aumentando la densità di potenza fino a 11,8 kW per chilogrammo. L’involucro realizzato in magnesio misura appena 32,5 cm di altezza e consente di recuperare circa 28 litri di spazio nel bagagliaio rispetto a un sistema tradizionale.

La compattezza ha anche ridotto la quantità di cablaggi necessari: Geely dichiara una diminuzione del 30% dei cavi ad alta tensione e del 15% di quelli a bassa tensione. Il peso complessivo dell’unità è di circa 75 kg, il 15% in meno rispetto a un sistema equivalente oggi diffuso sul mercato.

La prima applicazione è la Geely Galaxy TT da 570 CV

Il primo modello a utilizzare il nuovo sistema sarà la Geely Galaxy TT, una berlina elettrica sportiva sviluppata dal marchio cinese. La versione con un solo motore raggiunge una potenza di 328 CV, mentre la variante più potente con due motori e trazione integrale arriva a 570 CV.

La vettura utilizza un’architettura elettrica a 800 volt e può essere equipaggiata con batterie da 52,4, 63,8 o 75,2 kWh. Nella configurazione con batteria più grande, l’autonomia dichiarata raggiunge circa 725 km secondo il ciclo cinese CLTC.

Geely Thunder Foto di: Geely

Con Thunder, Geely punta quindi non solo ad aumentare le prestazioni delle proprie auto elettriche, ma soprattutto a rendere più efficiente e compatta l’intera architettura del veicolo. Una strada che molti costruttori stanno seguendo per ridurre costi, peso e complessità dei modelli a batteria di prossima generazione.