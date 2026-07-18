Tutte le concorrenti della Geely E2
L'auto più venduta in Cina nel 2025 arriva in Italia. E le concorrenti non mancano: ecco le rivali principali
Geely entra con decisione nel mercato europeo e lo fa in un momento particolarmente importante della propria storia. Il gruppo cinese, che controlla marchi come Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr e Lynk & Co., ha recentemente superato BYD diventando il primo Costruttore automobilistico cinese per volumi complessivi a livello mondiale, confermando una crescita costante sia in patria sia all'estero.
Tra i modelli destinati a rafforzare questa espansione c'è la E2, una compatta elettrica destinata anche all'Italia che punta soprattutto sul rapporto qualità-prezzo, senza rinunciare alla cura dei rivestimenti. Con un listino che parte da 20.900 euro, la E2 si inserisce in una delle fasce più combattute del mercato italiano.
Ma quali sono le sue principali concorrenti? Considerando prezzo, dimensioni e risultati di vendita (prendendo come esempio i primi sei mesi del 2026), i modelli più vicini sono Dacia Spring, Leapmotor T03, BYD Dolphin Surf, Citroën e-C3 e Ford Puma Gen-E.
Dimensioni e design
La E2 si colloca nel segmento B. I suoi 4,13 metri di lunghezza la rendono sensibilmente più grande della Dacia Spring (3,70 m) e della Leapmotor T03 (3,62 m), permettendo così una maggiore abitabilità e una presenza su strada più importante.
Geely E2 2026
Nei confronti della BYD Dolphin Surf (3,99 m) e della Citroen e-C3 (4,02 m) il vantaggio dimensionale è più contenuto, mentre resta leggermente più corta della Ford Puma Gen-E (4,21 m).
Anche dal punto di vista stilistico la filosofia cambia parecchio. La Geely punta su linee pulite e moderne, con proporzioni equilibrate e una carrozzeria a cinque porte tradizionale. La Dolphin Surf privilegia uno stile più dinamico e ricco di dettagli, mentre la e-C3 adotta un look da piccolo crossover. La Puma Gen-E mantiene invece un'impostazione decisamente più sportiva da SUV, derivata dalla versione termica, mentre Spring e T03 sono progettate soprattutto per l'utilizzo urbano.
Leapmotor T03
Dacia Spring
Uno dei punti di forza della E2 è anche la praticità: oltre al bagagliaio da 375 litri, superiore a quello di BYD Dolphin Surf (308 litri), Citroën e-C3 (310 litri), Leapmotor T03 (210 litri) e Dacia Spring (308 litri), offre anche un pratico frunk anteriore da 70 litri.
|Modello
|Lunghezza
|Larghezza
|Altezza
|Passo
|Bagagliaio
|Geely E2
|4,13 m
|1,81 m
|1,58 m
|2,65 m
|375/1.320 litri + 70 litri
|Leapmotor T03
|3,62 m
|1,58 m
|1,65 m
|2,40 m
|210/880 litri
|Dacia Spring
|3,70 m
|1,58 m
|1,52 m
|2,42 m
|308/1.004 litri
|BYD Dolphin Surf
|3,99 m
|1,72 m
|1,59 m
|2,50 m
|316/1.037 litri
|Citroen e-C3
|4,02 m
|1,76 m
|1,58 m
|2,54 m
|310/1.180 litri
|Ford Puma Gen-E
|4,21m
|1,81 m
|1,56 m
|2,59 m
|523/1.283 litri + 43 litri
Powertrain
La Geely E2 viene proposta con due configurazioni meccaniche.
La versione Pro monta un motore da 82 CV alimentato da una batteria LFP da 35,35 kWh, con autonomia WLTP di 252 km.
Le versioni Max e Ultra adottano invece un motore da 116 CV e una batteria da 47,14 kWh, portando l'autonomia fino a 345 km WLTP.
BYD Dolphin Surf
Citroen e-C3 Urban Range
La scelta della trazione posteriore rappresenta un elemento piuttosto raro in questa fascia di prezzo, dove quasi tutte le concorrenti utilizzano la classica trazione anteriore.
La ricarica raggiunge 6,6 kW in corrente alternata e 70 kW in corrente continua, valori nella media della categoria.
La Leapmotor T03 propone un motore più potente da 95 CV, batteria da 37,3 kWh e autonomia di 265 km, mentre la Dacia Spring offre versioni da 70 e 100 CV con batteria da 24,3 kWh e autonomia fino a 225 km.
Salendo di categoria troviamo la BYD Dolphin Surf, disponibile con motori da 88 o 156 CV, batterie da 30 o 43,2 kWh e autonomie comprese tra 220 e 320 km.
La e-C3 punta invece su un motore da 113 CV, batterie da 30 o 44 kWh e autonomia fino a 320 km, con una ricarica rapida che arriva a 100 kW.
La Puma Gen-E rappresenta probabilmente la proposta più sofisticata tra queste rivali: motore da 168 CV, batteria da 46,8 kWh, autonomia fino a 417 km WLTP e ricarica rapida fino a 100 kW.
|Modello
|Batteria
|Potenza
|Trazione
|Autonomia
|Velocità ricarica
|Geely E2
|
35,6 kWh
47,1 kWh
|
82 CV
116 CV
|
Posteriore
|
252 km
345 km
|6,6 kW AC / 70 kW DC
|Leapmotor T03
|37,3 kWh
|95 CV
|Anteriore
|265 km
|6,6 kW AC / 48 kW DC
|Dacia Spring
|24,3 kWh
|
70 CV
100 CV
|Anteriore
|226 km
|7 kW AC / 40 kW DC
|BYD Dolphin Surf
|
30 kWh
43,2 kWh
|
88 CV
156 CV
|Anteriore
|
220 km
320 km
|11 kW AC / 85 kW DC
|Citroen e-C3
|
30 kWh
44 kWh
|113 CV
|Anteriore
|
214 km
320 km
|
7,4 kW AC / 30 kW DC
11 kW AC / 100 kW
|Ford Puma Gen-E
|46,8 kWh
|168 CV
|Anteriore
|417 km
|11 kW AC /
>100 kW DC
Prezzi
È proprio il listino a rappresentare una delle principali carte della Geely E2. La gamma parte da 20.900 euro per la versione Pro, sale a 22.900 euro per la Max e arriva a 24.900 euro per la Ultra, che aggiunge una dotazione particolarmente ricca con telecamere a 540°, portellone elettrico, caricatore wireless e cerchi in lega.
Geely E2 2026
Ford Puma Gen-E
La Dacia Spring resta l'alternativa più economica, con prezzi da 17.900 euro, mentre la Leapmotor T03 parte da 18.900 euro.
Molto vicina si colloca la BYD Dolphin Surf, proposta da 19.790 euro, mentre la Citroën e-C3 parte da 20.490 euro.
Più costosa è invece la Ford Puma Gen-E, che richiede almeno 33.250 euro, offrendo però prestazioni superiori, maggiore autonomia e contenuti tecnologici da segmento superiore.
|Modello
|Prezzo base
|Geely E2
|20.900 euro
|Leapmotor T03
|18.900 euro
|Dacia Spring
|17.900 euro
|BYD Dolphin Surf
|19.790 euro
|Citroen e-C3
|20.490 euro
|Ford Puma Gen-E
|33.250 euro
Fotogallery: Geely E2 (2026)
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