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Tutte le concorrenti della Geely E2

L'auto più venduta in Cina nel 2025 arriva in Italia. E le concorrenti non mancano: ecco le rivali principali

Tutte le concorrenti della Geely E2
Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)
Alberto Carmone Alberto Carmone
Di: Alberto Carmone
alle 07:00
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Geely entra con decisione nel mercato europeo e lo fa in un momento particolarmente importante della propria storia. Il gruppo cinese, che controlla marchi come Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr e Lynk & Co., ha recentemente superato BYD diventando il primo Costruttore automobilistico cinese per volumi complessivi a livello mondiale, confermando una crescita costante sia in patria sia all'estero.

Tra i modelli destinati a rafforzare questa espansione c'è la E2, una compatta elettrica destinata anche all'Italia che punta soprattutto sul rapporto qualità-prezzo, senza rinunciare alla cura dei rivestimenti. Con un listino che parte da 20.900 euro, la E2 si inserisce in una delle fasce più combattute del mercato italiano.

Ma quali sono le sue principali concorrenti? Considerando prezzo, dimensioni e risultati di vendita (prendendo come esempio i primi sei mesi del 2026), i modelli più vicini sono Dacia Spring, Leapmotor T03, BYD Dolphin Surf, Citroën e-C3 e Ford Puma Gen-E.

Dimensioni e design

La E2 si colloca nel segmento B. I suoi 4,13 metri di lunghezza la rendono sensibilmente più grande della Dacia Spring (3,70 m) e della Leapmotor T03 (3,62 m), permettendo così una maggiore abitabilità e una presenza su strada più importante.

Geely E2 2026

Geely E2 2026

Foto di: Geely

Nei confronti della BYD Dolphin Surf (3,99 m) e della Citroen e-C3 (4,02 m) il vantaggio dimensionale è più contenuto, mentre resta leggermente più corta della Ford Puma Gen-E (4,21 m).

Anche dal punto di vista stilistico la filosofia cambia parecchio. La Geely punta su linee pulite e moderne, con proporzioni equilibrate e una carrozzeria a cinque porte tradizionale. La Dolphin Surf privilegia uno stile più dinamico e ricco di dettagli, mentre la e-C3 adotta un look da piccolo crossover. La Puma Gen-E mantiene invece un'impostazione decisamente più sportiva da SUV, derivata dalla versione termica, mentre Spring e T03 sono progettate soprattutto per l'utilizzo urbano.

Leapmotor T03

Leapmotor T03

Foto Di: Leapmotor
Dacia Spring (2024)

Dacia Spring

Uno dei punti di forza della E2 è anche la praticità: oltre al bagagliaio da 375 litri, superiore a quello di BYD Dolphin Surf (308 litri), Citroën e-C3 (310 litri), Leapmotor T03 (210 litri) e Dacia Spring (308 litri), offre anche un pratico frunk anteriore da 70 litri.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Bagagliaio
Geely E2 4,13 m 1,81 m 1,58 m 2,65 m 375/1.320 litri + 70 litri
Leapmotor T03 3,62 m 1,58 m 1,65 m 2,40 m 210/880 litri
Dacia Spring 3,70 m 1,58 m 1,52 m 2,42 m 308/1.004 litri
BYD Dolphin Surf 3,99 m 1,72 m 1,59 m 2,50 m 316/1.037 litri
Citroen e-C3 4,02 m 1,76 m 1,58 m 2,54 m 310/1.180 litri
Ford Puma Gen-E 4,21m 1,81 m 1,56 m 2,59 m 523/1.283 litri + 43 litri

Powertrain

La Geely E2 viene proposta con due configurazioni meccaniche.

La versione Pro monta un motore da 82 CV alimentato da una batteria LFP da 35,35 kWh, con autonomia WLTP di 252 km.

Le versioni Max e Ultra adottano invece un motore da 116 CV e una batteria da 47,14 kWh, portando l'autonomia fino a 345 km WLTP.

BYD Dolphin Surf (2025), la prova di Motor1.com

BYD Dolphin Surf 

Foto di: Motor1 Italy
Citroen e-C3 Urban Range

Citroen e-C3 Urban Range

Foto di: Citroën

La scelta della trazione posteriore rappresenta un elemento piuttosto raro in questa fascia di prezzo, dove quasi tutte le concorrenti utilizzano la classica trazione anteriore.

La ricarica raggiunge 6,6 kW in corrente alternata e 70 kW in corrente continua, valori nella media della categoria.

La Leapmotor T03 propone un motore più potente da 95 CV, batteria da 37,3 kWh e autonomia di 265 km, mentre la Dacia Spring offre versioni da 70 e 100 CV con batteria da 24,3 kWh e autonomia fino a 225 km.

Salendo di categoria troviamo la BYD Dolphin Surf, disponibile con motori da 88 o 156 CV, batterie da 30 o 43,2 kWh e autonomie comprese tra 220 e 320 km.

La e-C3 punta invece su un motore da 113 CV, batterie da 30 o 44 kWh e autonomia fino a 320 km, con una ricarica rapida che arriva a 100 kW.

La Puma Gen-E rappresenta probabilmente la proposta più sofisticata tra queste rivali: motore da 168 CV, batteria da 46,8 kWh, autonomia fino a 417 km WLTP e ricarica rapida fino a 100 kW.

Modello Batteria Potenza Trazione Autonomia Velocità ricarica
Geely E2

35,6 kWh

47,1 kWh

82 CV

116 CV

Posteriore

252 km

345 km

 6,6 kW AC / 70 kW DC
Leapmotor T03 37,3 kWh 95 CV Anteriore 265 km 6,6 kW AC / 48 kW DC
Dacia Spring 24,3 kWh

70 CV

100 CV

 Anteriore 226 km 7 kW AC / 40 kW DC
BYD Dolphin Surf

30 kWh

43,2 kWh

88 CV

156 CV

 Anteriore

220 km

320 km

 11 kW AC / 85 kW DC
Citroen e-C3

30 kWh

44 kWh

 113 CV Anteriore

214 km

320 km

7,4 kW AC / 30 kW DC

11 kW AC / 100 kW
Ford Puma Gen-E 46,8 kWh 168 CV Anteriore 417 km 11 kW AC / 
>100 kW DC

Prezzi

È proprio il listino a rappresentare una delle principali carte della Geely E2. La gamma parte da 20.900 euro per la versione Pro, sale a 22.900 euro per la Max e arriva a 24.900 euro per la Ultra, che aggiunge una dotazione particolarmente ricca con telecamere a 540°, portellone elettrico, caricatore wireless e cerchi in lega.

Geely E2 2026

Geely E2 2026

Foto di: Geely
Ford Puma Gen-E (2025)

Ford Puma Gen-E

Foto di: Ford

La Dacia Spring resta l'alternativa più economica, con prezzi da 17.900 euro, mentre la Leapmotor T03 parte da 18.900 euro.

Molto vicina si colloca la BYD Dolphin Surf, proposta da 19.790 euro, mentre la Citroën e-C3 parte da 20.490 euro.

Più costosa è invece la Ford Puma Gen-E, che richiede almeno 33.250 euro, offrendo però prestazioni superiori, maggiore autonomia e contenuti tecnologici da segmento superiore.

Modello Prezzo base
Geely E2 20.900 euro
Leapmotor T03 18.900 euro
Dacia Spring 17.900 euro
BYD Dolphin Surf 19.790 euro
Citroen e-C3 20.490 euro
Ford Puma Gen-E 33.250 euro

A proposito di Geely

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Fotogallery: Geely E2 (2026)

Geely E2 2026
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Fonte: Geely
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