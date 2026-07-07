L'auto più venduta in Cina arriva da noi e costa 20.900 euro

Il terzo modello di Geely in arrivo sul nostro mercato è l’E2, una compatta elettrica che, come curiosità, è il modello più venduto in Cina (ci si aspetta quindi che abbia un buon successo anche da noi).

La Geely E2 è stata mostrata in anteprima questa primavera durante la Milano Design Week 2026 e in quell'occasione abbiamo realizzato il video che trovate qui sotto. Quanto costa? Il listino italiano parte da 20.900 euro.

Geely E2 2026, gli esterni

La Geely E2 si differenzia solo in minima parte dal modello venduto in Cina, dove è conosciuta come EX2. Le modifiche riguardano principalmente i cerchi in lega e alcuni dettagli dei paraurti. Il design resta quindi essenziale, con linee morbide e superfici arrotondate che puntano a un aspetto moderno e poco elaborato.

Il frontale rinuncia alla classica griglia, ma integra una piccola presa d’aria dedicata al raffreddamento di alcuni componenti. Il cofano presenta una forma studiata per migliorare l’efficienza aerodinamica, favorendo la gestione dei flussi d’aria e contribuendo all’ottimizzazione dell’autonomia.

Vista di lato, la E2 mette in evidenza un passo di 2,65 metri, una misura che potrebbe garantire uno spazio interno paragonabile a quello di una compatta con motore tradizionale. Tra gli elementi distintivi ci sono le maniglie delle porte in stile BMW, le protezioni che richiamano il mondo dei crossover, il tetto dall’effetto “flottante” e la carrozzeria con finitura bicolore.

Nella parte posteriore spiccano il paraurti in plastica non verniciata, dall’aspetto più robusto, e i gruppi ottici dal disegno che richiama quelli dell’Alfa Romeo Stelvio.

6 Fonte: Geely

Geely E2 2026, le dimensioni

Con i suoi 4,13 metri di lunghezza, 1,80 di larghezza e 1,57 di altezza, la Geely E2 entra nel cuore del segmento B elettrico. Se la dovrà vedere con rivali come Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo e la futura Audi A2, ma anche con modelli già affermati come Peugeot E-208, Lancia Ypsilon elettrica e MINI Aceman.

Le dimensioni compatte non sembrano sacrificare la praticità: il bagagliaio va da 375 a 1.320 litri abbattendo i sedili posteriori, mentre lo spazio per le gambe dietro promette di essere uno degli aspetti più interessanti della piccola elettrica cinese.

Lunhezza 4,13 metri Larghezza 1,80 metri Altezza 1,57 metri Passo 2,65 metri Bagagliaio da 375 a 1.320 litri

Geely E2 2026, gli interni

L’abitacolo segue lo schema ormai comune a molte auto cinesi: doppio schermo digitale separato, impostazione minimalista e console centrale rialzata con piano per la ricarica wireless dello smartphone. Non mancano però alcuni comandi fisici, dedicati alle quattro frecce e alla gestione di alcune funzioni del climatizzatore, una soluzione ancora apprezzata da molti automobilisti.

Il volante a due razze integra pulsanti tradizionali, mentre in Cina la E2 adotta il sistema multimediale Flyme Auto 2.0 sviluppato da Geely, con supporto ad Apple CarPlay. Il display centrale ha dimensioni generose considerando che si tratta di un modello del segmento B.

Nella zona posteriore il posto centrale appare più stretto e leggermente rialzato, ma il pavimento completamente piatto migliora la libertà di movimento per i passeggeri. Sono presenti anche dettagli pratici come le maniglie di appiglio, le bocchette dell’aria e piccoli vani portaoggetti ricavati sotto i sedili.

Il bagagliaio offre una capacità compresa tra 375 e 1.320 litri con i sedili posteriori abbattuti, valori più vicini a quelli di una vettura del segmento C. Per confronto, modelli come Volkswagen Golf, Audi A3 Sportback e Seat Leon dichiarano circa 380 litri. A completare la dotazione c’è anche un vano anteriore, utile per riporre i cavi di ricarica o piccoli oggetti.

Geely E2 2026, gli interni Foto di: Geely

Geely E2 2026, motore e batteria

Con la E2, Geely sceglie una configurazione essenziale ma collaudata: un unico motore elettrico al posteriore, abbinato alla trazione posteriore, una soluzione apprezzata per equilibrio dinamico ed efficienza. La gamma si articola su tre allestimenti: la Pro eroga 82 CV, mentre le più ricche Max e Ultra portano la potenza a 116 CV.

Sul fronte delle batterie, la Pro adotta un pacco LFP da 35,35 kWh, sufficiente per un'autonomia WLTP di 252 km. Le versioni Max e Ultra, invece, montano un accumulatore da 47,14 kWh che estende il raggio d'azione fino a 345 km nel ciclo WLTP. Per tutte resta invariata la velocità massima, limitata a 130 km/h.

La ricarica prevede un caricatore di bordo in corrente alternata da 6,6 kW, mentre in corrente continua la E2 supporta una potenza massima di 70 kW, permettendo di ridurre sensibilmente i tempi di sosta durante i viaggi.

La ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 30 all’80% della capacità in 19 minuti. È inoltre disponibile la funzione V2L (Vehicle-to-Load), che permette di utilizzare la batteria dell’auto come fonte di energia per alimentare dispositivi esterni.

Geely E2 (2026) Foto di: Geely

Geely E2 2026, prezzi e allestimenti

La gamma Geely E2 è articolata su tre allestimenti, con un listino che parte da 20.900 euro. L'accesso alla gamma è rappresentato dalla Pro, proposta a 20.900 euro: è l'unica versione con motore da 82 CV e batteria da 35,35 kWh, pensata soprattutto per un utilizzo urbano e periurbano.

Salendo di livello si trova la Max, in vendita a 22.900 euro, che adotta il motore elettrico da 116 CV e la batteria da 47,14 kWh, offrendo prestazioni più brillanti e un'autonomia superiore senza un incremento di prezzo eccessivo.

Al vertice dell'offerta c'è la Ultra, proposta a 24.900 euro. Condivide la stessa meccanica della Max, ma si distingue per una dotazione di serie più ricca, rivolta a chi cerca un equipaggiamento più completo senza rinunciare all'efficienza della piattaforma elettrica.