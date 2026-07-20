BYD vuole superare i 500 km/h con la Yangwang U9 Xtreme

BYD non si accontenta. Dopo aver già conquistato un primo record, il marchio cinese anticipa che la Yangwang U9 Xtreme tornerà in pista a novembre con l’obiettivo di superare la soglia dei 500 km/h, migliorando il primato di 496,22 km/h ottenuto lo scorso settembre.

L’annuncio arriva dal Goodwood Festival of Speed, dove la vicepresidente Stella Li spiega che il team di sviluppo ritiene la supercar elettrica capace di esprimere un potenziale persino superiore. Secondo infatti i tecnici del gruppo orientale, durante il precedente tentativo il margine per aumentare la velocità non era stato completamente sfruttato.

Secondo tentativo in Germania

Il nuovo assalto al record dovrebbe svolgersi ancora presso il circuito di collaudo ATP di Papenburg, in Germania, dove la Yangwang U9 Xtreme aveva già superato i 490,5 km/h della Bugatti Chiron Super Sport 300+, diventando l’auto di serie più veloce al mondo.

Stando a quanto riportato da Top Gear dopo il test del 2025, il pilota Marc Basseng avrebbe avuto ancora circa 1 secondo e mezzo di accelerazione a pieno gas prima di dover frenare. E proprio questo dato ha convinto gli ingegneri BYD a programmare un nuovo tentativo.

Quasi 3.000 CV

La Yangwang U9 Xtreme è la versione estrema della supercar elettrica del marchio premium di BYD. Rispetto alla U9 standard adotta un’aerodinamica rivista con grande splitter anteriore, diffusore posteriore, cofano dedicato e vistosa ala posteriore.

La propulsione è affidata alla piattaforma a quattro motori elettrici e4, che sviluppa una potenza complessiva di 2.220 kW, pari a 2.977 CV. Il sistema di torque vectoring interviene fino a 100 volte al secondo, mentre la batteria Blade con doppio circuito di raffreddamento è progettata per sostenere scariche elevate durante l’uso in pista.

Fotogallery: YangWang U9