Questa batteria fa (quasi) il pieno di energia in meno di 4 minuti

Il gruppo cinese FAW annuncia una nuova batteria a ricarica ultra-rapida sviluppata dal marchio Hongqi insieme a Lishen Battery. Nei test, effettuati a 25 °C, la cella passa dal 10% al 70% di carica in 3 minuti e 41 secondi e raggiunge il 97% in 8 minuti e 3 secondi.

Ricarica fino a 12C

Secondo FAW, la nuova batteria raggiunge anche una potenza di ricarica massima pari a 12C, valore che colloca questa tecnologia tra le più avanzate in Cina e che significa poter fare il pieno per 12 volte in 1 ora. Il risultato è stato ottenuto grazie a un anodo ad alta efficienza, a un elettrolita proprietario progettato per facilitare il movimento degli ioni di litio e a un trattamento degli elettrodi che riduce del 15% la resistenza interna rispetto alle celle della stessa categoria, migliorando così la velocità di trasferimento dell'energia e i tempi di ricarica.

Raffreddamento e sicurezza

Per gestire il calore generato durante una ricarica così rapida, la batteria utilizza un sistema di raffreddamento a liquido che mantiene una differenza di temperatura inferiore a 3 °C tra le celle del pacco.

La batteria FAW-Hongqi che si ricarica in 4 minuti Foto di: CarNewsChina

Il software di gestione controlla inoltre in tempo reale temperatura, tensione e capacità delle celle, regolando automaticamente la curva di ricarica per evitare fenomeni di sovraccarico o sovratensione.

La sfida delle ricariche "flash"

Dall'inizio del 2026 diversi costruttori cinesi hanno presentato batterie in grado di ridurre drasticamente i tempi di ricarica:

Hongqi Ultra-Fast Charging: dal 10% al 70% in 3 minuti e 41 secondi; dal 10% al 97% in 8 minuti e 3 secondi

CATL Shenxing (3ª generazione): dal 10% all'80% in 3 minuti e 44 secondi; dal 10% al 98% in 6 minuti e 27 secondi

Energee Golden Brick: dal 10% al 70% in 4 minuti e 22 secondi; dal 10% all'80% in 5 minuti e 32 secondi; dal 10% al 97% in 8 minuti e 42 secondi

BYD Blade Battery 2.0: dal 10% al 70% in 5 minuti; dal 10% al 97% in 9 minuti

La batteria Hongqi è quindi la più veloce nel passaggio dal 10% al 70%, mentre la CATL Shenxing di terza generazione mantiene il primato nella ricarica fino all'80% e al 98%.

Per il momento, però, solo la Blade Battery 2.0 di BYD è già impiegata su modelli di serie, mentre le altre tecnologie sono in fase iniziale di diffusione.

Fotogallery: La batteria FAW-Hongqi che si ricarica in 4 minuti