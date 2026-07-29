Questa batteria fa (quasi) il pieno di energia in meno di 4 minuti
Presentata dalle cinesi FAW e Hongqi, la cella ricarica in 12C e, così, passa dal 10% al 70% in 3 minuti e 41 secondi
Il gruppo cinese FAW annuncia una nuova batteria a ricarica ultra-rapida sviluppata dal marchio Hongqi insieme a Lishen Battery. Nei test, effettuati a 25 °C, la cella passa dal 10% al 70% di carica in 3 minuti e 41 secondi e raggiunge il 97% in 8 minuti e 3 secondi.
Ricarica fino a 12C
Secondo FAW, la nuova batteria raggiunge anche una potenza di ricarica massima pari a 12C, valore che colloca questa tecnologia tra le più avanzate in Cina e che significa poter fare il pieno per 12 volte in 1 ora. Il risultato è stato ottenuto grazie a un anodo ad alta efficienza, a un elettrolita proprietario progettato per facilitare il movimento degli ioni di litio e a un trattamento degli elettrodi che riduce del 15% la resistenza interna rispetto alle celle della stessa categoria, migliorando così la velocità di trasferimento dell'energia e i tempi di ricarica.
Raffreddamento e sicurezza
Per gestire il calore generato durante una ricarica così rapida, la batteria utilizza un sistema di raffreddamento a liquido che mantiene una differenza di temperatura inferiore a 3 °C tra le celle del pacco.
La batteria FAW-Hongqi che si ricarica in 4 minuti
Il software di gestione controlla inoltre in tempo reale temperatura, tensione e capacità delle celle, regolando automaticamente la curva di ricarica per evitare fenomeni di sovraccarico o sovratensione.
La sfida delle ricariche "flash"
Dall'inizio del 2026 diversi costruttori cinesi hanno presentato batterie in grado di ridurre drasticamente i tempi di ricarica:
- Hongqi Ultra-Fast Charging: dal 10% al 70% in 3 minuti e 41 secondi; dal 10% al 97% in 8 minuti e 3 secondi
- CATL Shenxing (3ª generazione): dal 10% all'80% in 3 minuti e 44 secondi; dal 10% al 98% in 6 minuti e 27 secondi
- Energee Golden Brick: dal 10% al 70% in 4 minuti e 22 secondi; dal 10% all'80% in 5 minuti e 32 secondi; dal 10% al 97% in 8 minuti e 42 secondi
- BYD Blade Battery 2.0: dal 10% al 70% in 5 minuti; dal 10% al 97% in 9 minuti
La batteria Hongqi è quindi la più veloce nel passaggio dal 10% al 70%, mentre la CATL Shenxing di terza generazione mantiene il primato nella ricarica fino all'80% e al 98%.
Per il momento, però, solo la Blade Battery 2.0 di BYD è già impiegata su modelli di serie, mentre le altre tecnologie sono in fase iniziale di diffusione.
Fotogallery: La batteria FAW-Hongqi che si ricarica in 4 minuti
Fonte: CarNewsChina
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