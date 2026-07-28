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Quant'è cambiata la Tesla Model Y negli anni: video

Tanti i modelli del SUV elettrico a cavallo fra gli originali, del 2020, e l'ultimo, la versione Juniper: eccoli

Video della Tesla Model Y Ever
Foto di: Ever / YouTube
Di: Tim Levin
Tradotto da: Riccardo Ciriaco
alle 17:00
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La Tesla Model Y sentiva il peso degli anni quando, a inizio 2025, è arrivato il restyling Juniper. Ma la nuova versione del SUV elettrico è stata solo l'ultimo di tanti, piccoli aggiornamenti del modello più venduto di Elon Musk e soci.

Lo storico collaboratore di InsideEVs US ed esperto di auto elettriche Andrew Lambrecht ha riunito in un video, riportato qui sotto e pubblicato sul canale YouTube Ever, ogni variante della Model Y, analizzando le differenze in modo dettagliato.

Le Model Y originali

Cominciamo. Tutte le Model Y originali, del 2020, erano dotate di interni Premium, con sedili riscaldabili in entrambe le file e un impianto audio da 15 altoparlanti. Mancavano però il volante riscaldabile e una console centrale rifinita in plastica nera lucida. I primi esemplari avevano vetri monostrato, mentre quelli successivi hanno ricevuto vetri a doppio strato.

A cavallo fra l'origine e Juniper

Il 2021 ha portato maggior autonomia, oltre a una versione Standard Range rimasta a listino solo per un mese. In più sono arrivati una console centrale opaca aggiornata e il volante riscaldabile. Negli esemplari successivi è stato eliminato il supporto lombare del passeggero.

YouTube video player

Nel 2022, Tesla ha introdotto la Standard Range a trazione integrale, dotata delle attese celle 4680. La variante, come osservato da Andrew e altri, presenta però alcuni problemi: uno su tutti è la ricarica, lenta e che scende sotto i 100 kW dopo circa il 30% dello stato di carica.

I modelli prodotti più avanti hanno ricevuto aggiornamenti agli interni, tra cui finiture in legno sui pannelli porta, oltre agli sblocchi manuali di emergenza per le porte posteriori. E alcuni hanno ottenuto anche una sospensione comfort.

Il 2023 è stato l’anno dell’arrivo dell’Hardware 4, necessario per eseguire la versione più recente del Full Self-Driving (FSD). C’è stata anche una variante Standard Range che in realtà utilizzava la stessa batteria delle versioni con maggior autonomia, ma con limitazione via software. Era anche possibile pagare per sbloccare fino a 80 km di autonomia.

Ecco l'ultimo modello

I modelli 2024 e 2025 hanno ricevuto alcuni piccoli aggiornamenti. Poi il 2026 ha portato una revisione più profonda con il restyling "Juniper". Ha un frontale e un posteriore ridisegnati con barre luminose, vetri a doppio strato su tutta l’auto e una lunga serie di modifiche per le quali bisogna guardare il video di Andrew per saperne di più.

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