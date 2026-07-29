Powy porta la ricarica nei centri commerciali di IGD

Per chi guida un’auto elettrica, trovare una colonnina proprio dove si va a fare la spesa o a fare un giro al centro commerciale cambia parecchio la giornata. L’accordo tra Powy e IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. – va in questa direzione: trasformare la sosta per lo shopping in un momento utile per ricaricare, senza deviazioni o tempi morti extra.

Le prime infrastrutture sono già operative e, insieme all’avvio della stazione nel centro commerciale Maremà di Grosseto, c'è un calendario di nuove attivazioni lungo l’anno. L’idea è portare la ricarica rapida e alimentata da fonti rinnovabili in una rete di centri commerciali diffusi sul territorio, così da rendere più facile pianificare i pieni di energia nelle uscite di tutti i giorni.

Cosa prevede l’accordo tra Powy e IGD

L’intesa tra Powy, che dichiara di gestire una delle principali reti indipendenti italiane di ricarica pubblica per veicoli elettrici, e IGD, operatore immobiliare specializzato in strutture commerciali e quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, riguarda l’installazione di nuove colonnine di ricarica nei centri del portafoglio IGD. Il progetto parte dal Centro Maremà a Grosseto, dove la prima stazione è stata attivata nell’aprile 2026, e sarà esteso gradualmente ad altri centri commerciali sul territorio nazionale nel corso dell’anno.

Le colonnine di ricarica per auto elettriche di Powy Foto di: Powy Energy

Le nuove stazioni che Powy installerà nelle strutture IGD saranno dotate, secondo quanto comunicato dall’azienda, di tecnologie di ricarica aggiornate e offriranno potenze diverse per coprire sia la ricarica veloce sia quella più tranquilla durante la permanenza nel centro commerciale. Nel network Powy sono già presenti punti di ricarica quick, fast e ultra-fast, con energia proveniente da fonti rinnovabili, impostazione che viene estesa anche a questa collaborazione con IGD.

L’accesso al servizio è pensato in modalità digitale, a partire dall’app Powy Charge, che consente di localizzare le stazioni, avviare e monitorare la sessione di ricarica e gestire il pagamento. La presenza di un’app dedicata avvicina queste nuove colonnine agli standard ormai comuni nella ricarica pubblica, soprattutto nei contesti retail e nei centri commerciali, dove il tempo passato tra negozi, cinema e servizi vari si combina sempre di più con la necessità di trovare una presa disponibile e affidabile.

Obiettivi IGD: verso 200 punti di ricarica

Dal punto di vista immobiliare, IGD lega questo accordo agli obiettivi di sostenibilità e aggiornamento dell’offerta nei propri centri. Le installazioni Powy andranno ad affiancare le 175 colonnine di ricarica per auto elettriche già presenti nei centri commerciali IGD e gestite da diversi operatori. Secondo la società, questa rete contribuisce al raggiungimento del traguardo di 200 punti di ricarica fissato dal Piano Industriale 2025-2027, all’interno di un percorso di decarbonizzazione del portafoglio immobiliare.

La rete cresce nei luoghi dello shopping con nuove stazioni per ricaricare l'auto mentre si fa acquisti Foto di: Powy Energy

Roberto Zoia, CEO & MD di IGD, collega l’intesa con Powy a questa strategia di lungo periodo, sottolineando come le nuove infrastrutture vadano a integrarsi con i punti di ricarica già esistenti. Per chi frequenta regolarmente questi centri, l’effetto concreto è trovare più spesso colonnine disponibili in parcheggio, con una rete che diventa parte stabile dei servizi offerti insieme a supermercato, ristorazione e tempo libero.

La posizione di Powy sulla qualità del servizio

Per Powy, l’accordo con IGD rappresenta un passaggio importante nell’espansione della rete in luoghi ad alta frequentazione, dove la ricarica può contare su flussi costanti di utenti. L’operatore punta su location considerate strategiche e su diverse modalità di utilizzo, dal rabbocco veloce alla ricarica più intensa durante una sosta prolungata, sempre con energia da fonti rinnovabili.

Federico Fea, CEO di Powy, riassume la visione dell’azienda parlando di un’esperienza di ricarica di qualità integrata nella visita al centro commerciale. Per chi guida elettrico, questo tipo di accordi significa avere più opzioni per organizzare i pieni di energia nei momenti quotidiani, riducendo la necessità di tappe dedicate solo alla ricarica e rendendo la mobilità a emissioni locali zero più semplice da gestire.