Comprare un'auto elettrica senza spendere nulla. Sembra una follia o una pura utopia, ma in alcuni casi e in alcune zone d'Italia è possibile farlo grazie agli incentivi statali in partenza dal 3 giugno 2024 che si sommano agli incentivi locali.

Questa incredibile possibilità dell'auto elettrica gratis è riservata in pratica solamente a chi acquista una delle EV più economiche sul mercato come la Dacia Spring o la Renault Twingo E-Tech electric e abita in Valle D'Aosta, nel comune di Firenze o in Sicilia.

Solo per pochi, ma è possibile

In realtà per avere l'auto elettrica a costo zero occorre rientrare entro parametri piuttosto stringenti in fatto di residenza, tipologia di auto da rottamare, reddito e in alcuni casi persino età.

Questo è quello che viene specificato nei siti ufficiali dei singoli contributi locali citati, ma prima di procede all'acquisto vi consigliamo di assicurarvi che ci siano ancora i fondi per questi incentivi e che non siano scaduti i termini per la presentazione della domanda.

Ricordiamo anche che a differenza dei nuovi incentivi statali 2024, quelli locali vanno quasi sempre richiesti dal cliente privato attraverso form online e non vengono gestiti dal venditore. Detto questo, vediamo dove si può comprare un'auto a batteria senza spendere nulla e quali sono i modelli interessati a questa occasione più unica che rara.

Valle d'Aosta

I residenti in Valle d'Aosta godono, sull'acquisto di un'auto elettrica (CO2 entro i 20 g/km), di un contributo regionale senza rottamazione pari al 50% del prezzo di acquisto senza Iva, fino a un massimo di 9.000 euro per persone con più di 35 anni e di 12.700 per persone con meno di 35 anni.

Incentivi auto 2024 Valle d'Aosta

In caso di contestuale rottamazione di un'auto Euro 0-2 il contributo è maggiorato del 10% e del 5% per una Euro 3-4 (qui tutte le info sugli incentivi in Valle d'Aosta).

Elettriche

(≤ 20 g/km di CO2) Sconto con rottamazione

Euro 0-2 Contributo pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 9.000 euro per persone con più di 35 anni e 12.700 per persone con meno di 35 anni.

Contributo maggiorato del 10% Sconto con rottamazione

Euro 3-4 Contributo pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 9.000 euro per persone con più di 35 anni e 12.700 per persone con meno di 35 anni.

Contributo maggiorato del 5% Sconto senza rottamazione Contributo pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 9.000 euro per persone con più di 35 anni e 12.700 per persone con meno di 35 anni. Limite di spesa 60.000 euro (IVA, messa su strada e imposta di trascrizione escluse) Beneficiari Persone fisiche

Proviamo a questo punto a fare due conti e capire quanto può costare una Dacia Spring. L'elettrica rumena di origini cinesi ha un prezzo base chiavi in mano di 17.900 euro (Expression 45 CV) che corrisponde a un prezzo di listino senza Iva di 14.060 euro.

Lo sconto del 50% offerto dalla regione Valle d'Aosta corrisponde quindi a 7.030 euro. Se a questo bonus regionale aggiungiamo gli 11.000 euro di Ecobonus che lo stato riconosce a chi rottama contemporaneamente un'auto Euro 0-2, ecco che il risparmio totale raggiunge i 18.030 euro. Insomma in base a questi calcoli la Dacia Spring finisce per non costare nulla ad alcuni valdostani.

Lo stesso risultato pari a zero lo si ottiene se l'acquirente ha un Isee inferiore a 30.000 euro (qui come calcolare l'Isee) e può sommare ai 7.030 euro regionali i 13.750 euro statali. Facendo bene i conti si scopre che è anche possibile acquistare a zero euro una Dacia Spring da 65 CV, anche in allestimento Extreme.

Dacia Spring

Un conteggio simile che porta a una spesa nulla in Valle d'Aosta (per Isee sotto i 30.000 euro ed età sotto i 35 anni) lo si può fare per la versione base della nuova Citroen e-C3 che può arrivare a godere di uno sconto totale di 24.253 euro contro un prezzo di listino di 23.900 euro.

Citroen e-C3 Renault Twingo Electric DR 1.0

Situazione analoga per la Renault Twingo E-Tech electric che costerebbe 24.050 euro e può essere scontata di 24.220 euro, mentre la piccola DR 1.0 si avvicina alla spesa zero con un prezzo di listino di 24.900 euro e un incentivo cumulato massimo di 24.795 euro.

Comune di Firenze

Più contenuti, ma sempre molto interessanti, sono gli sconti offerti dal Comune di Firenze ai suoi residenti che acquistano una nuova auto elettrica e allo stesso tempo rottamano un'auto diesel fino a Euro 5 (fondo di 2.060.000 euro per il 2024).

Incentivi auto 2024 Firenze

Si parla in questo caso di 5.000 euro di contributo comunale per coloro che hanno una certificazione Isee fino a 36.000 euro e di 4.000 euro di sconto se l'Isee è superiore ai 36.000 euro e fino ai 50.000 euro. Cliccate qui per le info sugli incentivi auto a Firenze.

Elettriche Isee > 36.000 euro

≤ 50.000 euro Isee ≤ 36.000 euro Sconto con rottamazione

Diesel Euro 0-5 4.000 euro 5.000 euro Sconto senza rottamazione 0 euro 0 euro Limite di spesa - - Contributo massimo Non oltre il 50% del costo totale del veicolo (esclusi accessori, IVA e messa in strada) Non oltre il 50% del costo totale del veicolo (esclusi accessori, IVA e messa in strada) Beneficiari Persone fisiche Persone fisiche

Dacia Spring, la vista di tre quarti posteriore

Ciò significa che l'unica auto elettrica candidata all'acquisto senza spesa a Firenze è ancora una volta la Dacia Spring che cumula i 5.000 euro di sconto del comune fiorentino (rottamazione diesel) coi 13.750 euro del massimo incentivo statale. Sono quindi 18.750 euro di contributo totale contro un prezzo di 17.900 euro della Spring base da 45 CV.

Regione Sicilia

Un caso particolare è quello della regione Sicilia che nel suo bando di febbraio 2024 ha messo a disposizione un misero fondo di 94.000 euro come contributi alle persone fisiche per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi a fronte della rottamazione di auto Euro 0-3.

Incentivi auto 2024 Sicilia

Al momento non è dato sapere se i fondi sono esauriti o se verranno incrementati in corso d'opera durante il 2024, ma è certo che il bando siciliano parla di un contributo di 5.000 euro che i privati possono richiedere con PEC, cifra che sale a 6.000 euro per i comuni di Leni, Malfa, Santa Marina Salina, Lipari, Lampedusa e Linosa, Pantelleria, Favignana e Ustica e i "comuni montani" riconosciuti con dalla l.n. 34/2004.

Elettriche Tutta la Sicilia Leni, Malfa, Santa Marina Salina, Lipari, Lampedusa e Linosa, Pantelleria, Favignana e Ustica e i "Comuni montani" Sconto con rottamazione

Diesel Euro 0-3 5.000 euro 6.000 euro Sconto senza rottamazione 0 euro 0 euro Limite di spesa - - Beneficiari Persone fisiche Persone fisiche

Dacia Spring, gli interni

Nella migliore delle ipotesi, ovvero nel caso di un riconoscimento del contributo (non garantito a oggi), la Dacia Spring può arrivare a costare zero euro a un siciliano dei comuni montani con Isee inferiore ai 30.000 euro. Insomma, in Sicilia il contributo totale (regionale + statale) può arrivare a 19.750 euro a fronte di un prezzo di 17.900 o 18.900 euro della Spring Expression da 45 o 65 CV, sempre che la richiesta abbia la copertura adeguata da parte della regione.