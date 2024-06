La quinta generazione di MINI Cooper ha debuttato in veste completamente elettrica. Il modello, in commercio da poco, si chiama MINI Cooper E o MINI Cooper SE in base alla versione scelta e rappresenta un’evoluzione rispetto alla precedente versione a zero emissioni, arrivata sul mercato nel 2019.

In confronto a quella, la nuova cambia parecchio, nel solco dell’evoluzione di un brand che è nato per riportare in vita la famosa citycar disegnata sul finire degli anni ’50 dal geniale Alec Issigonis (che per primo ha capito i vantaggi in termini di spazio nel mettere un motore sotto il cofano anteriore di una vettura supercompatta) e che con il tempo ha dato vita a un’intera famiglia di modelli, SUV inclusi, dall’immagine molto ricercata e altrettanto riconoscibile.

MINI Cooper Elettrica: piattaforma e dimensioni

Per dare un’idea di come sia cambiata la MINI nel tempo basti dire che la prima, risalente al 1959, arrivava a malapena a 3,05 metri. Oggi la versione 3 porte tocca i 3,86 metri. Certo, negli anni le auto sono cresciute tutte. Non è solo una questione legata a MINI, è una tendenza generale che ci si chiede dove possa portare. In ogni caso, ora un’auto che sin dal nome vuole dare idea di compattezza e agilità è lunga quanto una Segmento C degli anni ’80. Ben più di una Golf degli esordi, per fare un esempio, ed esattamente come la prima generazione della Lancia Delta.

Mini Cooper SE (2024) in Sunny Side Yellow: Das Exterieur

La nuova MINI elettrica cambia radicalmente anche dal punto di vista della piattaforma. Ora nasce sulla Spotlight EV, base realizzata con la Casa cinese Great Wall. Per questo motivo, anche la produzione è stata spostata all’ombra della Grande Muraglia. La versione termica della MINI tre porte, invece, userà la piattaforma ULK e sarà prodotta a Cowley, come da tradizione. Per questo ha anche una lunghezza leggermente diversa dalla termica (sono 2 centimetri in meno) ma un passo più generoso (sono 2 centimetri in più).

Lunghezza : 3,86 metri

: 3,86 metri Larghezza : 1,75 metri

: 1,75 metri Altezza : 1,46 metri

: 1,46 metri Passo : 2,52 metri

: 2,52 metri Peso: 1.605 kg

MINI Cooper Elettrica: spazio a bordo

La crescita generale ha giovato alla MINI, almeno in termini di spazio. Stiamo parlando pur sempre di una vettura che si ferma abbondantemente sotto i 4 metri e quindi, per forza di cose, richiede qualche sacrificio a chi si accomoda sui posti in seconda fila.

Mini Cooper SE (2024) con finiture classiche: gli interni

Capiente, ma al di sotto della media, il bagagliaio col divano posteriore in posizione verticale offre 210 litri di carico e abbattendo gli schienali arriva a circa 800 litri. L’auto non ha un secondo vano anteriore, ma offre un comodo doppio fondo all’interno del quale riporre i cavi di ricarica.

Bagagliaio : 210/800 litri

: 210/800 litri Frunk: n.d.

MINI Cooper Elettrica: software

Cambiata tanto nell’aspetto esteriore, la MINI Cooper va incontro a una piccola rivoluzione anche all’interno, dove presenta un abitacolo più minimalista in cui tutto ruota intorno al grande monitor circolare piazzato al centro della plancia.

Mini Cooper SE (2024) con finiture classiche: gli interni

Ha un diametro di 24 centimetri e monitor Oled accompagnato da 5 pulsanti fisici piazzati sotto di esso. Permette di comandare un sistema di infotainment Mini 9 basato su Android che consente un’elevata possibilità di personalizzazione e che è arricchito anche dell’assistente vocale intelligente “Hey MINI”. Il software si aggiorna Over-the-Air, ma solo per quanto riguarda i servizi legati all’infotelematica.

MINI Cooper Elettrica: batteria e autonomia

Due sono le versioni della nuova MINI elettrica a tre porte: Cooper E e Cooper SE. Cambiano per potenza erogata e batteria, con la prima che si avvale di un accumulatore da 40,7 kWh lordi (36,6 kWh netti) e la seconda che invece punta su un pacco più grande, da 54,2 kWh lordi-49,2 kWh netti).

Considerando che la Cooper E ha una potenza di 184 CV e consumi che si aggirano intorno ai 13,8-14-4 kWh/100 km, l’autonomia arriva a 305 km. Diventano 402 km sulla Cooper SE, modello da 218 CV e 14,1-14-7 kWh/100 km.

Mini Cooper SE (2024) in Sunny Side Yellow: Das Exterieur

Versione Batteria Autonoma MINI Cooper E 40,7 kWh lordi (36,6 kWh netti) 305 km MINI Cooper SE 54,2 kWh lordi (49,2 kWh netti) 402 km

MINI Cooper Elettrica: ricarica

Diverse le versioni, diverse le batterie, diverse anche le potenze di ricarica. Se a corrente alternata entrambe le MINI elettriche accettano energia fino a 11 kW, a corrente continua la Cooper E si ferma a 75 kW, la Cooper SE arriva a 95 kW. Non sono valori molto alti in assoluto, ma rappresentano comunque un discreto passo avanti rispetto al passato, quando ci si fermava a 50 kW.

Comunque, stando a quanto dichiara la Casa, tali valori di ricarica consentono, se ci si attacca a una colonnina ad alta potenza, di passare dal 10% all’80% in circa 30 minuti.

MINI Cooper Elettrica: prezzi

La gamma della nuova MINI elettrica a 3 porte è abbastanza articolata. Oltre alle 2 versioni, infatti, si può scegliere tra 4 diversi allestimenti: Essential, Classic, Favoured e JCW.

Sulla MINI Cooper E i prezzi sono compresi tra i 32.300 e i 40.470 euro, mentre sulla MINI Cooper SE si va dai 36.300 euro della Essential ai 44.470 della JCW.