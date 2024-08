C’è stato un tempo, non molti anni fa, in cui dire auto elettrica e dire Nissan Leaf era quasi la stessa cosa. Almeno in Europa. La berlina giapponese, nell’era pre-Tesla Model 3, era infatti la vettura a zero emissioni più venduta al mondo.

Oggi la seconda generazione, giunta quasi a fine vita, continua ad avere un ruolo di un certo rilievo sul mercato. Fa numeri più interessanti di tante concorrenti più recenti, forte di una formula collaudata e di una reputazione costruita in tanti anni di successi. In Italia, per esempio, a luglio è rientrata nella top ten delle più vendute.

Nissan Leaf: piattaforma e dimensioni

La prima Nissan Leaf (o meglio, LEAF, trattandosi di un acronimo per Leading, Environmentally Friendly, Affordable, Family Car) è arrivata nel 2010. Era basata sulla piattaforma B sviluppata da Nissan e Renault nei primi anni del terzo millennio. Quella piattaforma è stata poi aggiornata in modo sostanziale, tanto da diventare EV platform, per dare un nuovo pianale alla seconda generazione della Leaf, che ha debuttato nel 2017.

La Nissan Leaf nel suo ultimo restyling risalente a un paio di anni fa

Cambiata sottopelle e cambiata nel design, la Nissan Leaf mantenne le stesse dimensioni della prima: 4,49 metri di lunghezza, 1,79 metri di larghezza e 1,53 metri di altezza, con un passo di 2,7 metri.

Lunghezza : 4,49 metri

: 4,49 metri Larghezza : 1,79 metri

: 1,79 metri Altezza : 1,53 metri

: 1,53 metri Passo : 2,7 metri

: 2,7 metri Peso: 1.589 kg

Nissan Leaf: spazio a bordo

Con dimensioni che la piazzano tra le più generose del segmento C (anzi, che la fanno diventare una sorta di unicum del mercato), l’auto offre tanto spazio a bordo e non impone sacrifici neanche a chi viaggia dietro. E neanche se si viaggia in 5. Certo, con tutti i posti occupati, stare seduti in seconda fila va bene se non si devono affrontare viaggi particolarmente lunghi.

Parlando di bagagliaio, la due volti nipponica mette a disposizione un piano di carico di 435 litri che possono aumentare sensibilmente (ma il dato non è mai stato dichiarato) se si abbattono gli schienali posteriori, sdoppiati 40:60. Non c’è, però, un vano sotto il cofano anteriore, una caratteristica ancora poco diffusa ma che sta velocemente prendendo piede tra le auto elettriche di ultima generazione.

Bagagliaio : 435 litri

: 435 litri Frunk: n.d.

Nissan Leaf: software

Progetto ormai datato, la Nissan Leaf è stata evoluta sia nell’aspetto sia nella dotazione con una certa costanza. E nella sua ultima evoluzione propone anche un sistema di infotainment che può essere aggiornato in remoto, grazie alla tecnologia over-the-air.

La NIssan Leaf, al giorno d'oggi, presenta un moderno sistema di infotainment con schermo touch al centro della plancia

Anche in questo caso, un piccolo fiore all’occhiello per un modello che, a conti fatti, è sul mercato da più di due decenni ma che non si è mai riposato sugli allori e ha sempre voluto innovare per restare al passo con i tempi. Accade perché l’auto adotta l’infotelematica NissanConnect.

Nissan Leaf: batteria e autonomia

Al momento attuale, in Italia, Nissan presenta a listino la Leaf si presenta a listino con due varianti di batteria. Si può scegliere quella con accumulatore da 40 kWh e quella chiamata e+ che arriva a 62 kWh. Sono fornite dalla giapponese AESC (Automotive Energy Supply Corporation) e sono entrambe agli ioni di litio con chimica litio manganese cobalto.

Entrambe le versioni sono a trazione anteriore. La prima ha un motore da 150 CV e 320 Nm di coppia, la seconda arriva a 217 CV e 343 Nm. A livello di autonomia, le due versioni promettono, secondo quanto omologato sul ciclo WLTP, 270 km e 385 km.

Nissal Leaf Nissan Leaf e+ Batteria 40 kWh 62 kWh Autonomia 270 km 385 km Potenza max 150 CV 217 CV Coppia max 320 Nm 343 Nm

Nissan Leaf: ricarica

La Nissan Leaf può essere ricaricata sia in corrente alternata sia in corrente continua. Dotata di un caricatore di bordo da 7,4 kW di potenza, riesce a fare un pieno di elettroni in circa 4 ore.

Dotata di linee aerodinamiche, è stata tra le prime a presentare una mascherina anteriore chiusa

In corrente continua, potendo ricevere energia da una colonnina fast fino a 50 kW, necessita di circa 1 ora per arrivare all’80%. Questo, almeno, se si ha una Leaf con batteria da 40 kWh.

Ricarica in corrente alternata : fino a 7,4 kW

: fino a 7,4 kW Ricarica in corrente continua: fino a 50 kW

Nissan Leaf: i prezzi

In Italia, attualmente, la Nissan Leaf si presenta con un listino abbastanza articolato. Entrambe le varianti di batteria e di potenza sono offerte in 4 diversi allestimenti: Acenta, Business, N.Connecta e Tekna la prima; Acenta, N-Style, N-Connecta, Tekna la seconda.

Se si sceglie la Nissan Leaf base, con batteria da 40 kWh, i prezzi vanno da 34.200 euro a 39.200; se si sceglie la Nissan Leaf e+, con batteria da 62 kWh, invece, la forbice va da 37.600 euro a 45.800 euro.