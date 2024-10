Renault lo ha fatto di nuovo. Ha preso un modello iconico del passato e lo ha rinnovato reinterpretandolo nello stile e dotandolo di alimentazione esclusivamente elettrica. È successo prima con la R5, succede ora con la R4 (e succederà di nuovo con la Twingo).

La Renault 4, fedele al concetto che l’ha resa famosa nella seconda metà del secolo scorso (è stata prodotta dal ’62 al ’91 in oltre 8 milioni di esemplari), si presenta come pratica tuttofare.

Lo fa con le dimensioni da city-SUV e forme da crossover. La ricetta, sulla carta, sembra vincente. Ma scendiamo nel dettaglio.

Renault 4: piattaforma e dimensioni

La Renault 4 nasce sulla stessa piattaforma della Renault 5. Si tratta della AmpR Small realizzata dalla divisione Ampere del gruppo: quella che si occupa proprio della mobilità a zero emissioni. Come è noto, la piattaforma deriva da quella “endotermica” della Clio e ne riprende la parte anteriore, mentre dall’avantreno fino alla coda è stata modificata per diventare “elettrica”.

Renault Renault 4 E-Tech 2024: tocca i 4,14 metri di lunghezza, con passo di 2,62

In questo caso è stata “stirata” per rispondere meglio alle esigenze del nuovo veicolo, che è cresciuto nel passo, arrivando a 2,62 metri, e in lunghezza, di 4,14 metri. Rispetto alla R5, l’aumento è rispettivamente di +8 e +22 centimetri.

Metro alla mano, la R4 elettrica si piazza a metà strada tra la R5 e la Scenic elettrica, con la prima che è a tutti gli effetti un’utilitaria e la seconda che è il SUV compatto del brand. Interessante notare che quest’ultima ha un’altezza da terra di 14,5 cm, mentre la R4 arriva addirittura a 18,1 cm, segno evidente che, al pari della progenitrice, vuole imporsi come auto pratica, da usare anche in campagna e su terreni accidentati.

Lunghezza : 4,14 m

: 4,14 m Altezza : 1,57 m

: 1,57 m Larghezza : 1,80 m

: 1,80 m Passo : 2,62 m

: 2,62 m Peso: 1.410 kg

Renault 4: spazio a bordo

Il passo generoso e le forme regolari della carrozzeria rendono questa nuova vettura elettrica di Renault particolarmente accogliente, soprattutto in relazione alle dimensioni esterne. I sedili anteriori, molto grandi, accolgono gli occupanti nel massimo comfort, mentre il divano posteriore, dalle forme molto regolari, consente a tre adulti di trovare posto senza eccessivi sacrifici. L’assenza di un tunnel centrale che attraversa il pavimento regala un po’ di libertà in più a chi siede al centro.

Renault Abbattendo i sedili il piano di carico presenta uno scalino. Ma la soglia è davvero bassa: a 60 cm da terra

La Renault 4 ha un bagagliaio molto capiente per la categoria. Stiamo parlando di 420 litri, a cui se ne aggiungono altri 35 nel doppiofondo. La seconda fila di sedili (sdoppiata 40:60) è reclinabile e aumenta ulteriormente la capacità di carico.

Bagagliaio : 420 l

: 420 l Frunk: n.d.

Renault 4: software

Uno degli elementi più caratteristici della Renault 4, almeno parlando di abitacolo, è il pannello che accoglie i due monitor anteriori. Ricorda quello di altre vetture del brand, per quanto qui anche quello centrale sia in posizione orizzontale.

Come sempre accade sulle auto moderne con questo layout, lo schermo dietro al volante è dedicato principalmente alla strumentazione, mentre quello sopra la consolle centrale, con tecnologia touch, comanda l’infotainment. L’Easy Link - questo il nome del software utilizzato - è compatibile con aggiornamenti Over-the-air, che però, almeno per ora, intervengono solo sulla parte dedicata all’intrattenimento e ai servizi digitali, non sul powertrain.

Renault Due schermi per avere tutto sotto controllo

Renault 4: batteria e autonomia

Inizialmente la R4 si presenterà sul mercato con due tagli di batteria: da 40 o da 52 kWh. Si tratta di accumulatori con chimica tradizionale NMC (nichel, manganese, cobalto) che si differenziano per il numero di moduli presenti nell’alloggiamento esterno.

Nel primo caso l'auto sarà dotata di un motore elettrico da 122 CV e 225 Nm, ma nel secondo la potenza aumenta a 150 CV e la coppia passa a 245 Nm. In entrambi i casi la trazione resta esclusivamente anteriore. La versione con la batteria più piccola avrà autonomia di circa 300 km, mentre l’altra dichiara percorrenze di 400 km con un pieno di elettroni.

Batteria Potenza Autonomia R4 40 kWh 122 CV 300 km R4 52 kWh 150 CV 400 km

Renault 4: ricarica

La nuova Renault 4, come la R5 del resto, è dotata di serie di un caricatore di bordo da 11 kW di potenza. In corrente alternata, quindi, è questo il valore massimo che riesce ad accogliere per ricaricare la batteria.

In corrente continua, invece, il crossover francese arriva a 80 kW di potenza se si parla della batteria da 40 kWh e a 100 kW se si parla della batteria da 52 kWh. Secondo quanto dichiarato dalla Casa, ci vogliono circa 30 minuti per passare dal 15% all’80%.

Renault Con questo look, sarà riconoscibile a un primo sguardo

In entrambi i casi la vettura è dotata di ricarica bidirezionale e può quindi dare energia, oltre che riceverla, in modo da alimentare un dispositivo elettronico esterno. Parlando di ricarica, da segnalare che la R4 è la prima vettura del brand a essere dotata di guida one-pedal, che ottimizza la frenata rigenerativa e consente di arrestare completamente l’auto senza necessità di premere il pedale del freno.

Batteria Ricarica in AC Ricarica in CC 15%-80% R4 40 kWh 11 kW 80 kW 30 min R4 52 kWh 11 kW 110 kW 30 min

Renault 4: prezzi

Al capitolo prezzi, per ora, si trova un bel punto interrogativo. L’auto è più grande della R5 e ne ricalca i contenuti sia per quanto riguarda la meccanica, sia per quanto riguarda la tecnologia. Ci si aspetterebbe quindi un listino un pochino più “impegnativo”. L’anima da tuttofare che la contraddistingue, però, ha spinto alcuni a pensare che possa avere versioni d’attacco particolarmente spartane che consentano di avere un costo inferiore ai 25.000 euro.

La Casa, per ora, resta abbottonata. Non resta che attendere qualche settimana per avere delucidazioni.