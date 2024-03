La Cina serra i ranghi sulle batterie per auto elettriche, ancora una volta. L’ultima mossa in tal senso è dei colossi CATL (principale produttore al mondo di accumulatori) e Nio, che uniscono le forze per sviluppare batterie più longeve, utili soprattutto nelle stazioni di battery swap della Casa.

In base all’accordo, le aziende sfrutteranno le reciproche conoscenze per allungare il ciclo di vita degli accumulatori, coperto al momento da una garanzia massima di 8 anni, ma che arriva in realtà alla media di 12 anni.

“Uno dei problemi più importanti e che non è stato ancora risolto o abbia attirato la giusta attenzione – dichiara William Li, fondatore di Nio – è proprio la durata delle batterie. Questo – aggiunge – è un problema non solo nostro, ma dell’intero settore e che richiede la collaborazione di tutti”.

NIO Power Swap Station 2.0

Previsioni e vantaggi

Ecco quindi la partnership con CATL, fondamentale in vista del prossimo futuro, quando – secondo le stime al 2025-2032 – scadranno quasi 20 milioni di garanzie sulle batterie per veicoli elettrici.

Il tutto, al netto del fatto che Nio riporti di aver prolungato la durata degli accumulatori utilizzati nelle sue stazioni per il battery swap, in grado di mantenere l’80% della capacità residua anche dopo i 12 anni di utilizzo.

Lo stesso Costruttore cinese ha anche annunciato un taglio del 33% al canone mensile di noleggio delle batterie, nell’ottica di abbassare i prezzi delle auto elettriche e favorirne la diffusione. Ma non solo, perché il cambio al volo degli accumulatori aiuterebbe ad alleggerire la tensione alla rete, in particolare nelle ore di punta.