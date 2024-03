Dalla Cina all’Italia, il quadriciclo elettrico Jinpeng XY si prepara a sbarcare nella Penisola, promettendo di rivoluzionare il mercato delle auto “leggere” guidabili a 16 anni. Pensata per le città o, al massimo, per i piccoli spostamenti extraurbani, la vetturina debutterà ufficialmente in estate a un prezzo ancora sconosciuto. Intanto, però, possiamo scoprirne i primi segreti.

Gli allestimenti

Distribuita da Desner auto, Jinpeng XY è una quattro-posti con altrettanti allestimenti, chiamati City, City E-CCO, Long range e Long range E-CCO, con l’ultimo che dovrebbe garantire “lo stesso comfort che avremmo su di un’auto grande”.

City

City E-CCO

Long range

Long range E-CCO

Particolare del quadriciclo elettrico Jinpeng XY

Autonomia e batterie

L’autonomia dichiarata arriva invece a 100 chilometri. Mancano però le specifiche sulle batterie, anche se ne conosciamo la chimica (agli ioni di litio) e sappiamo che i pacchi dovrebbero essere offerti in due opzioni.

autonomia: 100 km

batteria: agli ioni di litio

Interni, colori e incentivi

Presenti anche un bagagliaio e “tutti i servizi di serie per viaggiare nel comfort”, come sistema multimediale touch, comandi vocali, luci di posizione e anabbaglianti a LED, modalità di guida dedicate e specchietti retrovisori ripiegabili, oltre al climatizzatore (sulle versioni E-CCO).

Gli interni del quadriciclo elettrico Jinpeng XY

I sedili sono imbottiti, con cuciture a contrasto che si inseriscono in un ambiente dal design minimal. Passando all’esterno, sono 5 le colorazioni per la carrozzeria, mentre la sicurezza è garantita da una struttura portante in acciaio e barre rinforzanti.