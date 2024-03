Auto (non solo elettrica) più venduta in Europa nel 2023, la Tesla Model Y perde terreno nei primi scorci del 2024. A dare una panoramica del mercato è la società di ricerca Jato Dynamics, che stila la classifica delle immatricolazioni di febbraio nel Vecchio Continente.

E così, con 20.797 consegne, lo scettro delle quattro ruote europee va alla Dacia Sandero, protagonista da oltre un anno di un testa a testa col SUV elettrico di Elon Musk, fermo al secondo posto con 19.760 vendite. Una graduatoria che ricalca quella del mese prima.

Erano state 25.038 le immatricolazioni a gennaio dell’utilitaria rumena, mentre la Tesla Model Y scivolava addirittura in 20esima posizione (11.441 le consegne). Numeri che sottolineano la contrazione della domanda per le vetture full electric. Ora il parziale recupero, grazie a 8.319 vendite in più. Ma il gradino più alto del podio è lontano ancora 1.037 unità.

Dacia Sandero 2023 Tesla Model Y Juniper, il render di Motor1

Trionfo Tesla

Al SUV elettrico non resta che accontentarsi del titolo di auto elettrica più venduta. Nella classifica dei soli BEV (basata su dati leggermente diversi e dove i numeri della vettura salgono a quota 19.940), la Tesla Model Y cresce dell’8% e si piazza davanti alla sorella Model 3, che conquista i cuori di 7.912 automobilisti e registra un bel +71%.

Seguono Peugeot 208, MG4, Volvo XC40, BMW i4, Volvo EX30, BMW iX 1, Skoda Enyaq e le italiane Fiat/Abarth 500e, uniche nella top ten a riportare il segno “meno”. Il totale delle vetture full electric ammonta a 130.672 consegne (+10%). Qui sotto, la classifica completa. I numeri sulle altre motorizzazioni si leggono invece su Motor1.

*I numeri della Tesla Model Y nella classifica dei BEV non sono uguali a quella della graduatoria generale perché i database utilizzati sono leggermente diversi.