Le Case cinesi Nio e Geely hanno siglato una partnership che favorirà l'utilizzo reciproco delle rispettive reti di ricarica.

Nello specifico, l'intesa è stata siglata tra Nio Power, la divisione dedicata alla rete di ricarica, e Geely Automobile Holdings. Per il momento, l'accordo riguarda esclusivamente il mercato cinese, ma non è esclusa una possibile espansione anche nel resto del mondo in un prossimo futuro.

L'accordo

In pratica, i veicoli a marchio Geely (tra cui Lynk & Co, Zeekr, Polestar e smart) potranno utilizzare le colonnine per la ricarica di Nio, che saranno visualizzate nelle rispettive app. I proprietari dei modelli di questi marchi potranno vedere in tempo reale la posizione, il prezzo, la disponibilità ed eventuali altre informazioni e potranno completare rapidamente la ricarica, ordinare il pagamento e compiere altre operazioni.

NIO ES6

Anche le colonnine di ricarica costruite da Geely saranno collegate al sistema di Nio, secondo quanto dichiarato da quest'ultima.

Ad oggi, Nio dispone di 2.186 stazioni di ricarica in Cina (oltre a 2.391 stazioni per il battery swap, la sostituzione rapida delle batterie con accumulatori carichi) e 9.996 punti complessivi, secondo i dati monitorati da CnEVPost.

Una partnership sempre più stretta

Nello scorso 19 novembre a Hangzhou, provincia di Zhejiang, Nio e Geely avevano firmato un accordo di cooperazione strategica sul battery swap.

In quell'occasione Nio aveva dichiarato che le due parti avrebbero promosso congiuntamente lo sviluppo di standard per le batterie intercambiabili, la costruzione e la condivisione di reti di scambio di batterie, lo sviluppo di veicoli abilitati allo scambio di batterie e la creazione di un efficiente meccanismo per la gestione degli asset delle batterie.

Vedremo se questa collaborazione darà i suoi frutti anche sul mercato europeo.