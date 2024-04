Ancora al ribasso i dati sulle vendite di auto elettriche in Italia. Sono appena 5.367 le immatricolazioni delle vetture full electric nel mese alle spalle; una cifra che si scontra con le 8.198 consegne di un anno fa.

Scende così la quota di mercato, che passa dal 4,8% di marzo 2023 al 3,3% di oggi, con un calo di 1,5 punti percentuali. Il cumulato dei primi tre mesi dall'anno arriva invece a 13.405 vendite (2,9% il market share).

Ma se Atene piange, Sparta non ride. Perché a riportare il segno "meno" è tutto il mercato italiano, in discesa del 3,7% (162.083 le immatricolazioni di marzo 2024 contro le 168.324 immatricolazioni di marzo 2023).

Come mai? Colpa di due giorni lavorativi in meno (per festeggiare la Pasqua) e dei ritardi nell'arrivo dei nuovi e più generosi incentivi auto. Lo spiega Unrae, l'associazione che pubblica ogni mese i numeri delle quattro ruote italiane, lanciando anche un appello.

"È d'obbligo per noi continuare a sottolineare l'importanza e l'urgenza di rendere presto operativo il nuovo schema incentivi", chiede il presidente Michele Crisci. "Considerando i tempi tecnici di tutti i prossimi passaggi della normativa ancora necessari, rischiamo di arrivare a perdere metà dell'anno e avere un impatto degli incentivi estremamente limitato sul 2024”.

Tesla Model Y Tesla Model 3 Highland

Comanda Tesla

Ecobonus o no, a dominare la classifica dei modelli più venduti è l'americana Tesla, che occupa i primi due posti della graduatoria con il Suv Model Y e la berlina Model 3: insieme, fanno 1.396 esemplari immatricolati (787+609) e staccano la Volvo EX30 (367). Decima l'italiana Fiat 500e.