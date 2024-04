Secondo l'analisi della Reuters, il numero delle auto elettriche in Norvegia potrebbe superare quello delle vetture a benzina entro la fine del 2024 o, al massimo, all'inizio del 2025.

Lo storico sorpasso è sempre più vicino, insomma, grazie anche ai generosi incentivi del governo di Oslo, alimentati dalle ricchezze derivanti dalla vendita di petrolio e gas all'estero. Al tempo stesso, la Reuters osserva che servirà un po' più di tempo ai BEV per superare le diesel.

La situazione

Entrando nel dettaglio dell'analisi, nello scorso 15 marzo, i BEV rappresentavano il 24,3% dei 2,9 milioni di autovetture norvegesi, contro il 26,9% dei veicoli a benzina (dati dell'Amministrazione norvegese).

Come detto, il discorso è diverso se si considerano le vetture a gasolio, che sono ancora circa 370.000 in tutta la Norvegia. A tal proposito, gli analisti credono che ci vorranno ancora tre o quattro anni prima che le elettriche "mettano la freccia" nei confronti dei modelli diesel.

Le vendite rallentano, ma la strada è tracciata

Anche Ingvild Kilen Roerholt, responsabile della ricerca sui trasporti presso il think tank Zero di Oslo, ha rilevato che quest'anno il numero dei BEV potrebbe superare quello delle auto a benzina in Norvegia, nonostante il recente rallentamento delle vendite.

Anche se le vendite di nuove elettriche sono diminuite di circa un quarto nel 2023, la quota dei BEV ha raggiunto il 92,1% a gennaio 2024 (dati della Federazione stradale norvegese, OFV). A marzo la quota era dell'89,3%, mentre le vendite complessive delle auto nuove sono diminuite del 49,7% rispetto all'anno precedente, a causa di vari fattori, non ultimo quello relativi agli alti tassi d'interesse per i finanziamenti.

Tra l'altro, nel 2023 il governo norvegese ha eliminato l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i BEV che costavano più di 500.000 corone norvegesi (circa 42.000 euro). Al netto di questo, l'Associazione norvegese dei veicoli elettrici prevede che quest'anno le vetture full electric rappresenteranno il 95% del venduto.