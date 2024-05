Atteso in Italia per l’estate, il quadriciclo elettrico cinese Jinpeng XY rivela finalmente i suoi segreti. Della vetturina sapevamo già che sarà guidabile in città a 16 anni e che sarà una quattro-posti con altrettanti allestimenti, chiamati City, City E-CCO, Long range e Long range E-CCO, con l’ultimo che dovrebbe garantire “lo stesso comfort di un’auto grande”.

Ora, però, il distributore Desner auto svela anche dimensioni, peso, autonomia, consumi, tempi di ricarica, capacità degli accumulatori e velocità massima. Ecco quindi la scheda tecnica dettagliata di Jinpeng XY, dove mancano però i prezzi, che – è la promessa – “verranno trasmessi prossimamente”.

Jinpeng XY: tutte le specifiche

Allestimento City City

E-CCO Long Range Long Range

E-CCO Dimensioni lunghezza: 2,85 m

larghezza: 1,4 m

altezza: 1,54 m lunghezza: 2,85 m

larghezza: 1,4 m

altezza: 1,54 m lunghezza: 2,85 m

larghezza: 1,4 m

altezza: 1,54 m lunghezza: 2,85 m

larghezza: 1,4 m

altezza: 1,54 m Peso 611 kg 611 kg 514,5 kg 514,5 kg Autonomia 72 km 72 km 80 km 80 km Consumi 147 Wh/km 147 Wh/km 126 Wh/km 126 Wh/km Tempo di ricarica 6-8 h 6-8 h 6-8 h 6-8 h Batteria 6 kW/h 6 kW/h 7,68 kW/h 7,68 kW/h Velocità 45 km/h 45 km/h 65 km/h 65 km/h Coppia 79 Nm 79 Nm 95 Nm 95 Nm Motore 4 kW 4 kW 6 kW 6 kW

Il quadriciclo elettrico cinese Jinpeng XY Gli interni

Funzioni e interni

Presenti anche un bagagliaio e “tutti i servizi di serie per viaggiare nel comfort”, come sistema multimediale touch, comandi vocali, luci di posizione e anabbaglianti a LED, modalità di guida dedicate e specchietti retrovisori ripiegabili, oltre al climatizzatore (sulle versioni E-CCO).

I sedili di Jinpeng XY sono imbottiti, con cuciture a contrasto che si inseriscono in un ambiente dal design minimal. Passando all’esterno, sono 5 le colorazioni per la carrozzeria, mentre la sicurezza è garantita da una struttura portante in acciaio e barre rinforzanti.